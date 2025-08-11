12 de Junio soltó la cima del torneo

El local tomó ventaja en el estadio Juan Manuel Frutos con el tanto de Darío Ferreira, a los 6’. La visita se ilusionó con una posible remontada, ya que solo cuatro minutos después llegó a la paridad por intermedio de Ariel Recalde.

En otro juego, el solitario gol de Walter Pacheco, a los 8’, fue suficiente para que Fernando de la Mora triunfe ante Tacuary, en el Enrique Soler.

Hoy se cierra la fecha 21 con los choques Resistencia vs. Sol de América, en el Tomás Beggan Correa (16:00) y Sportivo San Lorenzo vs. Carapeguá, en el Gunther Vogel (18:30).