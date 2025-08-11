11 ago. 2025
12 de Junio soltó la cima del torneo

El 12 de Junio VH igualó a un gol con Pastoreo y dejó de ser uno de los punteros de la Intermedia, que ahora es exclusividad de Rubio Ñu (41), con dos unidades más.

Agosto 11, 2025 10:11 a. m. • 
Por Redacción D10
Gx_2n4SWwAEUVTI.jpeg

Reñido. El encuentro fue bastante peleado en Caaguazú.

El local tomó ventaja en el estadio Juan Manuel Frutos con el tanto de Darío Ferreira, a los 6’. La visita se ilusionó con una posible remontada, ya que solo cuatro minutos después llegó a la paridad por intermedio de Ariel Recalde.

En otro juego, el solitario gol de Walter Pacheco, a los 8’, fue suficiente para que Fernando de la Mora triunfe ante Tacuary, en el Enrique Soler.

Hoy se cierra la fecha 21 con los choques Resistencia vs. Sol de América, en el Tomás Beggan Correa (16:00) y Sportivo San Lorenzo vs. Carapeguá, en el Gunther Vogel (18:30).

12 de Junio Intermedia Fútbol paraguayo
Redacción D10
