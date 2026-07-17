Vallejo hace historia y alcanza la semifinal en Bastad

Por primera vez desde el 2002, un tenista paraguayo consiguió meterse a una semifinal de un torneo de la ATP, gracias a Adolfo Daniel Vallejo. El número 1 de nuestro país y 71 del mundo venció al italiano Stefano Travaglia por 7-6 y 6-2 para alcanzar su primera semifinal en un ATP 250.

El primer set avanzaba normal, hasta que en el octavo game el paraguayo consigue un quiebre y se pone 5-3 arriba. En ese momento parecía que el lance tomaría un curso a favor de Vallejo, que sacaba para set, pero el italiano reacciona y ayudado por una doble falta del paraguayo, consigue quebrar en su segundo intento y ponerse 5-4. Las cosas fueron al Tie-break en donde el tenista paraguayo consiguió imponerse y asegurar la primera manga con un 7-6 (5) tras 1 hora y 3 minutos de juego.

El segundo set arrancaba con un quiebre de Vallejo, pero el europeo no estaba dispuesto a regalarle nada al guaraní, respondiendo también y quebrando el servicio siguiente. Sobre el quinto game, el paraguayo se encendió, sorprendiendo al europeo al quedarse con el servicio y ponerse 3-2 arriba, pero luego tuvo que trabajar bastante para mantener su saque, consiguiendo el punto en su quinto intento, que incluyó también levantar un punto de quiebre del ex número 60 del mundo.

Este punto fue clave y a partir de ahí el juego se encaminó totalmente a favor del paraguayo que volvió a quebrar para ponerse 5-2 arriba en el séptimo juego y sacar para partido, cerrando rápido para el 6-2 y victoria tras una hora y 45 minutos de encuentro.

HISTÓRICO. La última vez que un paraguayo disputó una semifinal de un ATP Tour fue en el 2002 cuando Ramón Delgado enfrentó al brasileño Guga Kuerten en el torneo de Costa do Sauipe de Brasil. Tras 24 años, nuestro país vuelve a sentir la emoción de un compatriota compitiendo a tan alto nivel.