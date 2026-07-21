Debut y despedida de Daniel Vallejo en Austria

El tenista paraguayo Daniel Vallejo tuvo debut y despedida en el Abierto de Generali, en Austria. Luego de su gran actuación en el ATP 250 de Bastad, en Suecia, donde alcanzó las semifinales, el compatriota no pudo superar la primera ronda ante el suizo Kilian Feldbausch, quien se impuso por 6-7 (7), 1-6 en un partido que tuvo una duración de 1 hora y 45 minutos.

Vallejo tuvo una gran oportunidad de quedarse con el primer set, ya que dispuso de cinco puntos de quiebre para romper el servicio de su rival, pero no logró concretarlos. Finalmente, el parcial se definió en el tie break, donde el paraguayo consiguió adelantarse, aunque en el segundo set Feldbausch mostró mayor solidez y cerró el encuentro con autoridad.

El tenista guaraní venía de firmar la mejor actuación de su carrera en un torneo ATP, instalándose entre los cuatro mejores del certamen sueco la semana pasada, un resultado que confirmó su crecimiento en el circuito profesional.

Ahora, Vallejo apunta a su próximo gran desafío: el ATP Masters 1000 de Montreal 2026, que se disputará del 1 al 13 de agosto en las canchas duras al aire libre del IGA Stadium, en Canadá. El paraguayo buscará continuar con su ascenso y medirse nuevamente ante los mejores tenistas del mundo.