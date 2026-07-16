Vallejo busca seguir haciendo historia en el ATP de Bastad

Daniel Vallejo tendrá hoy una nueva cita con la historia. El tenista paraguayo enfrentará al italiano Stefano Travaglia por un lugar en las semifinales del Nordea Open de Bastad, Suecia, en un partido que marcará otro capítulo importante en su crecimiento dentro del circuito profesional.

El encuentro será el primero de la jornada y está programado para las 6:00 de Paraguay. Los fanáticos podrán seguir la actuación de Dani en vivo a través de Disney+ Premium.

Vallejo llega con la ilusión de seguir avanzando en un torneo donde ya dejó una marca histórica para el tenis paraguayo. Después de 20 años, un representante nacional volvió a instalarse en los cuartos de final de un torneo del circuito ATP.

La última vez que Paraguay había tenido a un tenista en esta instancia había sido con Ramón Delgado, quien alcanzó los cuartos de final del ATP de Mumbai en 2006.

Ahora, Dani buscará continuar escribiendo su propia historia. Con confianza y mostrando un gran nivel, el paraguayo intentará superar a Travaglia para meterse entre los cuatro mejores del certamen sueco y seguir dando pasos firmes en su camino dentro del tenis mundial.