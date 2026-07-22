Dani Vallejo, presente en el US Open

Adolfo Daniel Vallejo figura en la lista de entrada para el último gran torneo de la temporada de tenis, el US Open. Será el debut del paraguayo en el certamen, el tercer grande en su carrera como profesional.

La raqueta número 1 del país y actual 63 del mundo, estuvo cerca de jugar el main draw de Australia al inicio de este 2026, luego consiguió su acceso por ranking a Roland Garros y Wimbledon. El paraguayo, de una gran temporada, viene cortando años de sequía para este deporte.

DATO. Nuestro tenis volverá a tener participación en el torneo norteamericano luego de 20 años, ya que el último registro de un paraguayo en el main draw fue el de Ramón Delgado, un 28 de agosto del 2006, en choque de primera ronda frente a Nikolay Davydenko. Luego, para encontrar otras participaciones, hay que ir un poco más atrás en el tiempo para encontrar las participaciones de Víctor Pecci y Francisco González en los años 80.

