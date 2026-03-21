Wimbledon introduce el videoarbitraje

La tecnología estará disponible en la pista central y en la pista 1 durante todo el campeonato, así como en otras cuatro pistas principales cuando alberguen partidos individuales.

La revisión no servirá para verificar las decisiones del sistema electrónico de canto de líneas, introducido el año pasado y que sustituyó a los jueces de línea tras más de un siglo de tradición.

Los tenistas podrán pedirlo, sin límite en el número de solicitudes, en acciones como dobles botes, posibles toques de la pelota en el cuerpo y la raqueta del rival.

Este sistema ya se ha utilizado en otros torneos del circuito, como el Abierto de Estados Unidos desde 2023 y el Abierto de Australia desde 2025, y se prevé que el circuito ATP lo adopte de forma generalizada a partir de la próxima temporada, en línea con su creciente presencia también en el circuito femenino.

Además, la organización del torneo, el All England Lawn Tennis Club (AELTC, por sus siglas en inglés), anunció mejoras para los espectadores, como indicadores visuales en los marcadores, así como el aumento del aforo en la fase previa en Roehampton, que pasará de 3.500 a 4.000.