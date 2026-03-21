21 mar. 2026
Otros Deportes

Wimbledon introduce el videoarbitraje

El torneo de Wimbledon incorporará el sistema de revisión por vídeo, que permitirá a los jugadores cuestionar decisiones del juez de silla, en línea con lo ya implementado en el Abierto de Estados Unidos y el Abierto de Australia.

Marzo 21, 2026 03:06 p. m. • 
Por Redacción D10
Wimbledon

Wimbledon introduce un histórico cambio.

Foto: Gentileza - Wimbledon

La tecnología estará disponible en la pista central y en la pista 1 durante todo el campeonato, así como en otras cuatro pistas principales cuando alberguen partidos individuales.

La revisión no servirá para verificar las decisiones del sistema electrónico de canto de líneas, introducido el año pasado y que sustituyó a los jueces de línea tras más de un siglo de tradición.

Los tenistas podrán pedirlo, sin límite en el número de solicitudes, en acciones como dobles botes, posibles toques de la pelota en el cuerpo y la raqueta del rival.

Este sistema ya se ha utilizado en otros torneos del circuito, como el Abierto de Estados Unidos desde 2023 y el Abierto de Australia desde 2025, y se prevé que el circuito ATP lo adopte de forma generalizada a partir de la próxima temporada, en línea con su creciente presencia también en el circuito femenino.

Además, la organización del torneo, el All England Lawn Tennis Club (AELTC, por sus siglas en inglés), anunció mejoras para los espectadores, como indicadores visuales en los marcadores, así como el aumento del aforo en la fase previa en Roehampton, que pasará de 3.500 a 4.000.

Otros Deportes Wimbledon Tenis
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2026-03-15 at 2.35.59 PM.jpeg
Otros Deportes
Ajedrez: El Nacional Infanto Juvenil 2026 fue un verdadero éxito
Entre torres, peones, damas y mucha amistad, llegaron hasta el Arena Ueno de la SND más de 360 jugadores para el Campeonato Nacional de Ajedrez Infanto juvenil 2026, organizado por el Club Élite/Amambay y la Feparaj.
Marzo 15, 2026 03:21 p. m.
WhatsApp Image 2026-03-13 at 10.55.01 AM (1).jpeg
Otros Deportes
Citroën ficha a Duerksen para test de Fórmula E
Apuntando al Rookie Test de Madrid de la Fórmula E, Citroën confirmó al piloto paraguayo Joshua Duerksen.
Marzo 13, 2026 11:49 a. m.
 · 
Redacción D10
AUTO-PRIX-F1-CHN-SPRINT-QUALIFYING
Otros Deportes
George Russell estará en la ‘pole’ de la carrera al esprint del GP de China
El británico George Russell (Mercedes) saldrá primero mañana, sábado, en la carrera al esprint del Gran Premio de China, que será el primero con este formato en la temporada 2026, de la que la prueba de Shanghái es la segunda parada.
Marzo 13, 2026 07:29 a. m.
 · 
Redacción D10
daniel vallejo_65909371.jpg
Otros Deportes
Dani Vallejo avanza a los cuartos de final en Chile
El paraguayo Daniel Vallejo dejó en el camino al brasilero Meligeni en tres mangas.
Marzo 12, 2026 07:49 p. m.
 · 
Redacción D10
altos futbol de salon
Otros Deportes
Altos se mete a la fase final del Nacional de salonismo
Quedan dos cupos que se definen este jueves para completar a los 24 clasificados para “Caaguazú 2026".
Marzo 12, 2026 03:57 p. m.
 · 
Redacción D10
voley de playa_66126437.jpg
Otros Deportes
Melgarejo y Massare, los mejores en vóley
Giuliano Massare y Gonzalo Melgarejo lograron el título de la segunda fecha del Circuito Sudamericano de Vóley de playa, que se disputó en Medialuna de Rancagua (Chile) y que es clasificatorio para los preolímpicos que, a su vez, serán selectivos para Juegos Olímpicos 2028.

Marzo 10, 2026 07:27 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más