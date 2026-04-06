06 abr. 2026
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Los Lakers caen en Dallas en su primer partido sin Doncic ni Reaves

En su primer partido sin Luka Doncic ni Austin Reaves, Los Angeles Lakers cayeron derrotados este domingo por 134-128 frente a los Dallas Mavericks, liderados por el ‘rookie’ Cooper Flagg con 45 puntos.

Abril 06, 2026 07:40 a. m. • 
Por Redacción D10
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LeBron James no pudo evitar la derrota de los Lakers.

LeBron James acarició el triple-doble con 30 puntos, 9 rebotes y 15 asistencias, aunque sus números no fueron suficientes ante unos Mavericks que hace semanas dijeron adiós a la temporada.

Doncic -con una distensión en el isquiotibial izquierdo- y Reaves -con una lesión en el oblicuo izquierdo- serán baja para lo que resta de la temporada regular y muy probablemente también se perderán el inicio de los ‘playoff’.

Los Lakers (50-28), que habían consolidado la tercera posición en el Oeste, suman dos derrotas consecutivas y han visto cómo los Denver Nuggets (50-28) ya les han alcanzado con cuatro jornadas aún por disputar.

Este próximo martes, los Lakers recibirán a los temidos Oklahoma City Thunder, en un partido clave para decidir la posición con la que afrontan la fase final del campeonato.

En Dallas, los compañeros de LeBron dieron un paso al frente ante la ausencia de Doncic y Reaves: Luke Kennard sí que terminó con un triple-doble con 15 puntos, 16 rebotes y 11 asistencias. Jaxson Hayes aportó 23 puntos y Rui Hachimura otras 21.

Pero los 45 puntos de Cooper Flagg, a los que sumó 8 rebotes y 9 asistencias, fueron demasiado para los angelinos.

Flagg, que venía de firmar 51 puntos el viernes ante los Orlando Magic, está apurando sus opciones para conquistar el premio al ‘Rookie del Año’, que compite con su amigo Kon Knueppel, de los Charlotte Hornets.

P.J. Washington puso 15 puntos para Dallas, mientras que Brandon Williams y Naji Marshall anotaron otros 13 cada uno.

La derrota ante unos Mavericks (25-53), que han pasado gran parte de la temporada ‘tanqueando’, supone un baño de realidad sobre el impacto que las bajas de Doncic y Reaves tendrán en los Lakers en este tramo decisivo del curso. EFE

NBA Lakers Luka Doncic
Redacción D10
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