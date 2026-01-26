William Mendieta se luce con un golazo en el inicio del Apertura 2026

William Mendieta, fue el autor de un golazo de tiro libre para Rubio Ñu y figura del partido que su equipo que empató 2-2 contra Sportivo Ameliano.

El Mago Mendieta dejó en claro que mantiene más vigente que nunca la cualidad de anotar goles de tiro libre. En esta ocasión sirvió para que su equipo culmine empatando el partido.

En sus declaraciones con el canal oficial de la Copa de Primera, Mendieta rescató la importancia de no ceder los tres puntos, atendiendo que Rubio Ñu retornó a la máxima categoría. “Era importante arrancar sin perder, somos un equipo nuevo, gran parte del plantel llegó ahora, creo que para el debut se hizo un gran partido”, dijo.

⚽️ ¡QUÉ GOLAZO! La magia de William Mendieta nunca se acaba. Mirá que golazo marcó el 10 de Rubio Ñu.



Consultado sobre su tanto, el Mago dijo: “Siempre trato de aportar, por suerte marqué un gol que ayudó para sumar un punto, como dije anteriormente era muy importante arrancar no perdiendo y se dio así el partido”.

En la fecha 2, el Albiverde tendrá que medirse ante Recoleta, el encuentro se disputará este jueves en el estadio La Arboleda desde las 20:15.