26 ene. 2026
Torneo Apertura

William Mendieta se luce con un golazo en el inicio del Apertura 2026

VIDEO. El Mago Mendieta dejó en claro que sigue más vigente que nunca la cualidad de anotar goles de tiro libre. En esta ocasión sirvió para que Rubio Ñu culmine empatando el partido ante Ameliano.

Enero 26, 2026 07:53 p. m. • 
Por Redacción D10
William Mendieta gran gol.jpg

Fiel a su gran pegada, William Mendieta convirtió un golazo ante Ameliano para el 1-1 transitorio. El duelo culminó 2-2.

Foto: club Rubio Ñu

William Mendieta, fue el autor de un golazo de tiro libre para Rubio Ñu y figura del partido que su equipo que empató 2-2 contra Sportivo Ameliano.

El Mago Mendieta dejó en claro que mantiene más vigente que nunca la cualidad de anotar goles de tiro libre. En esta ocasión sirvió para que su equipo culmine empatando el partido.

En sus declaraciones con el canal oficial de la Copa de Primera, Mendieta rescató la importancia de no ceder los tres puntos, atendiendo que Rubio Ñu retornó a la máxima categoría. “Era importante arrancar sin perder, somos un equipo nuevo, gran parte del plantel llegó ahora, creo que para el debut se hizo un gran partido”, dijo.

Consultado sobre su tanto, el Mago dijo: “Siempre trato de aportar, por suerte marqué un gol que ayudó para sumar un punto, como dije anteriormente era muy importante arrancar no perdiendo y se dio así el partido”.

En la fecha 2, el Albiverde tendrá que medirse ante Recoleta, el encuentro se disputará este jueves en el estadio La Arboleda desde las 20:15.

Rubio Ñu APF
Redacción D10
