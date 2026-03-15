15 mar. 2026
Fútbol Internacional

El Nottingham Forest sale de la zona de descenso

El Nottingham Forest se tuvo que conformar este domingo con un empate a cero en casa contra el Fulham, pero ese resultado le permite salir de las posiciones de descenso.

Marzo 15, 2026 01:13 p. m. • 
Por Redacción D10
Nottingham Forest

El Nottingham Forest no puede relajarse.

Foto: Gentileza - Nottingham Forest

Los ‘Tricky Trees’ suman un punto que les eleva hasta 29 y hace caer al West Ham United a la decimoctava posición. El Tottenham Hotspur se queda quinto por la cola con las mismas unidades -a falta de jugar contra el Liverpool-, pero con mejor diferencia de goles por ahora.

Pese a las aspiraciones del Fulham de estar en Europa la temporada que viene, fue el Forest el que empujó más para llevarse el triunfo y creyó conseguirlo en el minuto 71, cuando marcó Dan Ndoye.

Sin embargo, tras varios minutos de revisión, el VAR apreció fuera de juego del suizo en la jugada y anuló el tanto, encaminando el encuentro a un empate que no contenta a ninguno de los dos.

Ni el Forest consiguió alejarse más del descenso ni el Fulham ahondó en el cansancio de los de Vitor Pereira, que habían perdido el jueves en la Liga Europa.

Los ‘Cottagers’, con Raúl Jiménez titular -jugó 60 minutos-, empiezan a despedirse del sueño de estar en Europa el curso que viene y se quedan con 41 puntos en undécima posición.

Premier League Nottingham Forest Fulham
Redacción D10
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