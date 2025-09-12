12 sept. 2025
Fútbol Internacional

Villegas: “El partido que más sufrimos fue ante Paraguay”

Luego de 31 años, el 2026 puede ser el del regreso de Bolivia a una Copa del Mundo. Terminó séptima en la clasificación de las Eliminatorias, lo que le da el derecho a disputar el Repechaje en las ciudades mexicanas de Monterrey y Guadalajara, del 23 al 31 de marzo del año entrante, con un nuevo formato que incluye a seis selecciones.

Septiembre 12, 2025 10:03 a. m. • 
Por Redacción D10
GWvwiAVWcAA86Gb.jpg

Elogioso. El DT Villegas habló muy bien de la Albirroja.

El artífice técnico de la clasificación boliviana es Óscar Villegas, quien reemplazó al argentino Gustavo Costas en plena disputa de la competencia y torció el rumbo a favor de los del Altiplano. En charla exclusiva con Fútbol a lo Grande, por Monumental 1080, Villegas se mostró contento por lo alcanzado hasta ahora por Bolivia, pero aún no está satisfecho, por supuesto.

Recordó sobre todo el partido contra Paraguay en El Alto, el que no dudó en calificar como “el que más lo sufrimos”. Aquel juego terminó 2 a 2.

Se refirió particularmente al desempeño de Matías Galarza en aquel juego, quien entonces debutó en el equipo albirrojo. “En ese partido, Galarza corrió más que todos los bolivianos juntos”, afirmó el entrenador.

También elogió al entrenador argentino de Paraguay, Gustavo Alfaro, quien “logró sacar lo mejor de cada jugador”.

Moreno Martins. Apenas se concretó la clasificación de Bolivia a la repesca, el ya retirado delantero Marcelo Moreno Martins, ex jugador de Cerro Porteño, dijo querer formar parte del equipo que buscará el pase al Mundial. Villegas zanjó la cuestión de una manera contundente: “Para mí, Marcelo Moreno Martins es un ex jugador”.

Redacción D10
