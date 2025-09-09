Venezuela, a todo o nada

La Vinotinto tiene que buscar un triunfo ante Colombia para estar por primera vez disputando un cupo a una Copa Mundo. La Selección Colombia ya avisó que tratará de conseguir los tres puntos para estar en los puestos de arriba de la tabla de posiciones. Aunque no será un partido fácil, Venezuela quiere estar en el repechaje y lucharán con su gente para lograrlo.

Históricamente, las estadísticas favorecen al equipo cafetero, pero cada enfrentamiento es un episodio nuevo, y este no será la excepción ya que Venezuela necesita los puntos en juego para no depender de nadie.

CIFRA. 1-0 fue la victoria lograda por Colombia frente a Venezuela en la fecha 9 de estas Eliminatorias: el 7/09/ 2023.