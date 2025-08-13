13 ago. 2025
Copa Libertadores

Vélez empata en su visita al Fortaleza y definirá el cupo a cuartos en casa

El argentino Vélez Sarsfield consiguió un importante empate 0-0 en su visita al Fortaleza brasileño este martes, en el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores, y ahora necesitará de una victoria por cualquier marcador en casa para avanzar a cuartos.

Agosto 13, 2025 08:00 a. m. • 
Por Redacción D10
GyMHiLpWgAElxhj.jpeg

Todo para la revancha.

Foto: @Velez

Pese a que luchó por una victoria que le hubiera dejado con un pie en la próxima etapa del torneo y a que su rival se quedó sin un jugador en los últimos minutos por expulsión, el conjunto argentino se midió a un Fortaleza que insistió hasta el último minuto en hacer valer su condición de anfitrión.

Vélez logró la primera llegada peligrosa con el chileno Claudio Baeza, que alcanzó a asustar a los aficionados del conjunto de Ceará.

La hinchada apenas regresaba a la calma cuando recibió la segunda alerta a los 9 minutos con un disparo de Braian Romero que el portero Helton Leite logró frenar.

Tras un contraataque, Marinho respondió para los brasileños con un remate desde fuera del área, que salió desviado.

A los 20 minutos, Fortaleza sufrió una baja importante con la salida de Benjamín Kuscevic tras una lesión del defensa chileno.

El primer tiempo fue un constante ida y vuelta en el que Fortaleza apostó por la velocidad de Marinho y Breno Lopes, que desperdiciaron sus oportunidades ante el arco y ante la casi nula participación de Deyverson.

Vélez, por su parte, respondió con un imparable Romero, que, pese a su insistencia, no logró anotar el anhelado gol.

En un intento de inyectar dinamismo al equipo local, el entrenador portugués Renato Paiva ingresó en el segundo tiempo al paraguayo Adam Bareiro en reemplazo de Deyverson, pero tampoco tuvo un desempeño destacado.

En cambio vio buenas oportunidades con el venezolano Kervin Andrade que, tras sustituir a Lucca Prior, insistió varias veces en llegar al arco.

El técnico del club argentino también lo intentó con Javier Machuca y Tobías Andrade que sustituyeron a Matías Pellegrini y Tomás Galván, pero la estrategia tampoco funcionó en los minutos finales pese a que su rival se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Matheus Rosseto por la falta que le hizo a Machuca.

Copa Libertadores Vélez Sarsfield Fortaleza
Redacción D10
Más contenido de esta sección
QH3ABXHOYVHIFBLZPNJW5Z5SA4.jpg
Copa Libertadores
Libertad tiene estadio confirmado para recibir a River Plate
La Conmebol dio el visto bueno para que Libertad pueda jugar de local ante River Plate por los octavos de final de la Copa Libertadores.
Junio 19, 2025 12:13 p. m.
 · 
Redacción D10
ACT_7276_1_61153212.jpg
Copa Libertadores
El campeón paraguayo tiene rival en octavos
Libertad, flamante campeón del fútbol paraguayo, enfrentará a River Plate en los octavos de final de la Libertadores.
Junio 02, 2025 12:28 p. m.
 · 
Redacción D10
GsKMJapW4AA6y3K.jfif
Copa Libertadores
Colo Colo cierra con un triunfo y deja a Bucaramanga en playoffs de la Sudamericana
El chileno Colo Colo consiguió cerrar con un triunfo este jueves por 1-0 ante el Atlético Bucaramanga su accidentada participación en el grupo E de la Copa Libertadores y dejar al equipo colombiano en los ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana al no poder avanzar a octavos de final.
Mayo 30, 2025 07:30 a. m.
 · 
Redacción D10
GsKjZTOWkAA3YXK.jfif
Copa Libertadores
Racing vence sobre el final a Fortaleza para terminar como líder cómodo del grupo E
Racing Club se impuso este jueves por 1-0 ante Fortaleza en el ‘Cilindro de Avellaneda’, en un juego válido por la última jornada del Grupo E de la Copa Libertadores.
Mayo 30, 2025 07:06 a. m.
 · 
Redacción D10
GsJ3cEhW8AAQf7W.jfif
Copa Libertadores
Vélez gana el Grupo H tras sellar ante Peñarol un empate con sabor a victoria
Vélez Sarsfield se clasificó este jueves a los octavos de final de la Copa Libertadores como líder del Grupo H tras sellar ante el uruguayo Peñarol un empate sin goles que tuvo sabor a victoria.
Mayo 30, 2025 06:53 a. m.
 · 
Redacción D10
ACT_7576_2_61192117.JPG
Copa Libertadores
Olimpia se despide de la Libertadores con goleada
Olimpia goleó a San Antonio Bulo Bulo en su último partido en la Copa Libertadores 2025.
Mayo 29, 2025 08:52 p. m.
Carga Más