18 ago. 2025
Varias sorpresas en Argentina para cierre de las Eliminatorias

Varios jugadores inesperados son las principales novedades de la lista del seleccionador argentino de fútbol, Lionel Scaloni, para las dos últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026.

Agosto 18, 2025 01:15 p. m. • 
Por Redacción D10
Lionel Messi_57709408.png

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina.

Foto: EFE

El capitán, Lionel Messi, y el nuevo fichaje del Real Madrid, Franco Mastantuono, y varios jugadores inesperados son las principales novedades de la lista del seleccionador argentino de fútbol, Lionel Scaloni, para las dos últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026, para el que la Albiceleste ya está clasificada.

Según informó este lunes la cuenta oficial de la selección, en el equipo que se medirá a Venezuela y Ecuador en el cierre de la fase de clasificación para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá estarán Messi tras recuperarse de su lesión y el juvenil Mastantuono, quien este martes podría debutar como futbolista del Real Madrid tras alcanzar la mayoría de edad.

Además, sorprenden el regreso de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña (River Plate) y Julio Soler (Bournemouth), los dos últimos en la misma posición de laterales izquierdos, donde ya figura el habitual titular Nicolás Tagliafico.

La prelista de 31 convocados incluye a 18 de los jugadores que integraron el plantel campeón del mundo para los partidos ante Venezuela, el 4 de septiembre en Buenos Aires, y ante Ecuador como visitante, el 9 de septiembre.

Alan Varela (Porto), Nicolás Paz (Como 1907) y Valentín Carboni (Genoa) son tres de los nombres que se afirman en la consideración de Scaloni con vistas al próximo Mundial.

En la delantera, José Manuel López es el nombre inesperado de la convocatoria: surgido en el Lanús de la liga argentina y de paso por las divisiones de ascenso en el club Colegiales, el ariete de 1,90 metros y 24 años es parte del Palmeiras de Brasil desde 2022, donde sumó 156 partidos y 47 goles.

Messi regresa al plantel de la selección argentina tras perderse la doble fecha anterior ante Chile (triunfo 0-1) y Colombia (empate 1-1), y encara la etapa final de la preparación para su sexta Copa del Mundo.

Mastantuono se suma por segunda vez a la nómina del equipo albiceleste, por lo que especula con un aumento de sus minutos en cancha para la doble eliminatoria.

También está en la lista Claudio ‘Diablito’ Echeverri, habitual en las selecciones de categorías inferiores y ahora ya como futbolista del Manchester City de Pep Guardiola.

Argentina, con 35 puntos y 10 de ventaja sobre Ecuador y Brasil, lidera la clasificación sudamericana. Esas tres selecciones ya están clasificadas para la cita mundialista que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

- Lista de convocados:

. Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa, ENG), Walter Benítez (Crystal Palace, ENG) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, FRA).

. Defensores: Cristian Romero (Tottenham Hotspur, ARG), Nicolás Otamendi (Benfica, POR), Nahuel Molina (Atlético de Madrid, ESP), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, FRA), Juan Foyth (Villarreal, ESP), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon, FRA), Marcos Acuña (River Plate), Julio Soler (Bournemouth, ENG) y Facundo Medina (Olympique de Marsella, FRA).

. Mediocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool, ENG), Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen, GER), Alan Varela (Oporto, POR), Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (Atlético de Madrid, ESP), Nicolás Paz (Como 1907, ITA), Rodrigo De Paul (Inter Miami, USA), Giovani Lo Celso (Real Betis, ESP), Claudio Echeverri (Manchester City, ENG), Franco Mastantuono (Real Madrid, ESP) y Valentín Carboni (Génova, ITA).

. Delanteros: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, ESP), Ángel Correa (Tigres, MEX), Julián Álvarez (Atlético de Madrid, ESP), Nicolás González (Juventus, ITA), Lionel Messi (Inter Miami, USA), Lautaro Martínez (Inter de Milán, ITA) y José Manuel López (Palmeiras, BRA). EFE

Eliminatorias Sudamericanas Argentina Lionel Messi
Redacción D10
