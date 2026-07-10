Zverev acaba con el sueño británico y arrebata el número dos a Alcaraz

No dio más de si Fery, que aspiraba a ser el segundo ‘wild card’ en alcanzar la final del torneo londinense después del croata Goran Ivanisevic, que logró el título en el 2001. Habrá dado un salto monumental el jugador de origen francés y sentimiento y corazón británico que desde el puesto 114 con el que se presentó en el tercer Grand Slam del curso saldrá instalado entre los cuarenta mejores del circuito. Un despegue sin precedentes para Fery, que de camino a las semifinales dejó fuera a tenistas como el italiano Flavio Cobolli o el australiano Alex de Miñáur, el belga Zizou Bergs o el búlgaro Grigor Dimitrov.

Pero su tenis aún está lejos del que hace tiempo maneja el alemán agigantado tras conquistar su primer grande, en París, semanas atrás. Trece victorias seguidas en Grand Slam acumula el jugador hamburgués que disputará el título al ganador del choque entre el italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic que partirán como favoritos el domingo gane quién gane.

Zverev, que llegó a su quinta final de Grand Slam después de dos horas y cuarto se plantó en la final de Wimbledon después de atravesar por 41 participaciones en eventos de este rango. Es la primera vez que disputará el último partido, el decisivo, en Wimbledon. Era el que le faltaba. El hamburgués ya ha disputado alguna vez la final en los cuatro eventos major aunque solo logró imponerse en el de París recientemente.

Fery, caracterizado por su tesón y su sólido resto no pudo con el solvente saque de Zverev, que se impuso en todo momento. Es más fuerte el germano que sólo pasó ciertos apuros en la primera manga, cuando perdió su saque justo después de hacer break. El partido fue al desempate y Zverev fue arrollador. Ganó por 7-0.

Después aflojó el tenista local abrumado por la repercusión del momento y la magnitud del escenario y fue a menos. Zverev logró el desequilibro en cada manga, al principio, y selló el triunfo con autoridad y sin contratiempos.

Bajó de la nube el británico. Honores para Fery que elevó la competición y dio aliento a su gente. Zverev, por su parte, se erigió en el quinto jugador alemán en la historia en llegar a la final individual masculina de Wimbledon, después de Boris Becker (quien llegó a 7 finales aquí, en 1985-86, 1988-91 y 1995), Gottfried Von Cramm (quien llegó a 3 finales aquí, en 1935-37), Wilhelm Bungert (1967) y Michael Stich (1991).

El primer jugador alemán, hombre o mujer, en alcanzar una final individual de Wimbledon desde 2018, cuando Angelique Kerber ganó el título individual femenino, nunca había pasado de los octavos de final en Londres. Este fue su año, erigido ya en el decimotercer jugador en alcanzar la final individual de los cuatro torneos grandes.

Tendrá enfrente el domingo a Sinner o Djokovic. “Uh, espero poder jugar contra un junior”, bromeó en la pista Zverev. “Eso sería genial”, añadió. “Ya sea el campeón defensor o alguien que ha ganado aquí 48 veces con Novak Djokovic, no va a ser fácil sin importar contra quién sea”.

“Pero tengo que confiar en mí mismo y creer que puedo ganar. Eso es lo que voy a hacer”, agregó en la pista el germano que ha alcanzado otras tres finales de Grand Slam. Además de su título en Roland Garros este año, fue subcampeón del Abierto de Estados Unidos en el 2020, superado por el austríaco Dominic Thiem, de Roland Garros en el 2024, vencido por Carlos Alcaraz, y el Abierto de Australia del 2025, ganado por Jannik Sinner.