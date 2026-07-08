08 jul. 2026
Tenis

Zverev rompe el maleficio con Fritz llega a semifinales

El alemán Alexander Zverev, segundo favorito, se situó por primera vez en su carrera en la semifinal de Wimbledon.

Julio 08, 2026 05:10 p. m. • 
Por Redacción D10
Wimbledon Grand Slam tennis tournament - Day 10

Alexander Zverev celebra un triunfo en Wimbledon.

FOTO: NEIL HALL/EFE

El alemán Alexander Zverev, segundo favorito, terminó con su maleficio ante el estadounidense Taylor Fritz, con el que había perdido los siete últimos partidos que habían disputado, y tras ganar por 6-4, 6-4 y 6-2 se situó por primera vez en su carrera en la semifinal de Wimbledon.

El tenista hamburgués, flamante campeón de Roland Garros semanas atrás y con actuaciones discretas, históricamente, en el All England Club, mostró su estupenda adaptación a la hierba con un triunfo incontestable ante un rival que parecía tenerle tomada la medida para convertirse en el quinto jugador en activo en alcanzar las semifinales individuales masculinas de los cuatro torneos del Grand Slam.

Zverev apunta al número dos del ránking todavía en poder de Carlos Alcaraz y que recuperará el germano si llega a la final del domingo. Antes, desafiará al público local en el pulso contra el británico Arthur Fery, invitado del torneo, que ganó al italiano Flavio Cobolli por 6-4, 7-6(4) y 6-0.

Ha ido a más Alexander Zverev en Wimbledon. Parece otro jugador, al menos mentalmente, desde que ganó semanas atrás su primer Grand Slam en París. Ha crecido el germano, confiado, solvente. Siempre tuvo tenis aunque dio la sensación de que no lo supo emplear lo suficientemente bien. Había llegado a asimilar, a asumir una especia de condición de perdedor. Al menos en los Grand Slam.

París lo cambió y ahora va disparado a un nuevo desafío. Hizo añicos a un rival con el que recientemente siempre le iba mal. Había perdido siete encuentros seguidos con Fritz con el que tenía un bagaje en contra de diez derrotas en quince partidos.

“Espero jugar dos partidos más aquí”, dijo Zverev. “Pero por ahora, estoy muy contento de estar en semifinales, especialmente contra Taylor Fritz, a quien no había vencido en más de dos años. Me ha estado ganando durante dos años seguidos”, recordó Zverev…

“Jugué un partido fantástico y estoy muy feliz de estar en semifinales”, indicó el alemán que se une a nombres ilustres como Novak Djokovic, Marin Cilic, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner como los jugadores en activo en llegar a semifinales en los cuatro grandes.

Fue a más desde el principio Zverev sostenido como siempre en su saque. Rompió en el noveno juego del primer set y ya tomó ventaja. Fritz, en el inicio del segundo, pidió la presencia médica para tratarse de la rodilla derecha. Pero no aflojó el alemán que también rompió de entrada en el segundo y en el tercero aceleró ante un rival resignado.

Antes de su participación este año, Zverev nunca había superado la cuarta ronda en sus nueve apariciones en Wimbledon. Ahora, si llega a la final, superará a Alcaraz y volverá a hacer suyo el segundo lugar en el ránking por primera vez desde mayo del pasado año. EFE

Tenis Wimbledon Alexander Zverev
Redacción D10
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