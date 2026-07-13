Atlanta presenta a Júnior Alonso

Tras su gran participación en la Copa del Mundo del 2026, Júnior Alonso ficha por el Atlanta United de la MLS, equipo donde tendrá como entrenador a Gerardo Martino y como compañero al también Albirrojo Miguel Almirón.

Alonso llega al equipo norteamericano tras cerrar un ciclo importante con el Atlético Mineiro de Brasil en donde cosechó varios títulos, pero además también dejó el histórico registro de ser el extranjero con la mayor cantidad de partidos disputados.

El lateral paraguayo ya fue anunciado por su nuevo club, con el que tendrá un contrato hasta la temporada 2029.

“Ya estoy en Atlanta. Muy feliz, muy contento. Esperando poder entrenar y verlos también a ustedes”, expresó el Guaraní ya con la camiseta de entrenamiento del equipo de Atlanta.

Este será el séptimo equipo en su carrera del jugador paraguayo tras Cerro Porteño, Lille, Celta de Vigo, Krasnodar, Boca Júniors y el Atlético Mineiro.

