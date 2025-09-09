09 sept. 2025
Eliminatorias

Un atractivo duelo de clasificados

Se baja el telón de las Eliminatorias en Guayaquil para el local, Ecuador, y la vigente campeona del mundo y líder absoluto de la clasificación, Argentina.

Septiembre 09, 2025 07:31 a. m. • 
Por Redacción D10
Argentina v Canada - CONMEBOL Copa America USA 2024

Peligroso. Julián Álvarez reemplazará arriba a Lionel Messi.

HECTOR VIVAS/Getty Images via AFP

Desde las 20:00, los ubicados en cuarto lugar quieren conseguir su primer triunfo en la historia frente a los argentinos, a los que nunca ganaron por Eliminatorias. Los dirigidos por el también argentino Sebastián Beccaccece saldrán a buscar una victoria histórica.

El entrenador Lionel Scaloni no podrá contar con su capitán, Lionel Messi, quien será reemplazado por el delantero Julián Álvarez.

CIFRA. 12 partidos ganó Argentina en la clasificación al Mundial, el más ganador. Solo perdió 3 juegos y empató 2.

