Un atractivo duelo de clasificados

Desde las 20:00, los ubicados en cuarto lugar quieren conseguir su primer triunfo en la historia frente a los argentinos, a los que nunca ganaron por Eliminatorias. Los dirigidos por el también argentino Sebastián Beccaccece saldrán a buscar una victoria histórica.

El entrenador Lionel Scaloni no podrá contar con su capitán, Lionel Messi, quien será reemplazado por el delantero Julián Álvarez.

CIFRA. 12 partidos ganó Argentina en la clasificación al Mundial, el más ganador. Solo perdió 3 juegos y empató 2.