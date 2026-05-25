25 may. 2026
Fútbol Internacional

Se cierra la fase de grupos en las copas

Se juega la última fecha de la fase de grupos tanto de la Copa Libertadores como de la Sudamericana.

Mayo 25, 2026 12:35 p. m. • 
Por Redacción D10
Recoleta

Recoleta buscará avanzar en la Conmebol Sudamericana.

Foto: Gentileza - Recoleta

En el principal torneo de clubes del continente, Cerro Porteño, ya clasificado a octavos, buscará quedar como líder de su zona cuando este jueves enfrente a Sporting Cristal en La Nueva Olla (19:00). En tanto Libertad, ya eliminado de todo, mide a Universidad Central de Venezuela el miércoles (19:00).

En Sudamericana, Recoleta buscará hacer historia mañana ante San Lorenzo de Almagro en Argentina desde las 21:30, buscando una victoria que lo meta a octavos o al playoffs, mientras que Olimpia medirá al Audax Italiano el miércoles en Sajonia (19:00), buscando sumar el punto que le falta para clasificar a octavos de final como primero.

Libertadores Cerro Porteño Recoleta
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