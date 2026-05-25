Se cierra la fase de grupos en las copas

En el principal torneo de clubes del continente, Cerro Porteño, ya clasificado a octavos, buscará quedar como líder de su zona cuando este jueves enfrente a Sporting Cristal en La Nueva Olla (19:00). En tanto Libertad, ya eliminado de todo, mide a Universidad Central de Venezuela el miércoles (19:00).

En Sudamericana, Recoleta buscará hacer historia mañana ante San Lorenzo de Almagro en Argentina desde las 21:30, buscando una victoria que lo meta a octavos o al playoffs, mientras que Olimpia medirá al Audax Italiano el miércoles en Sajonia (19:00), buscando sumar el punto que le falta para clasificar a octavos de final como primero.