Ugurcan Çakir: “Hay que aprender de errores ante Australia para ganar a Paraguay”

Así lo ha expresado el portero Ugurcan Çakir. “A veces no estás muy motivado. Tuvimos un mal día ante Australia. Claro que nos entristece. Tenemos la oportunidad de enmendar el error ante Paraguay”, dijo el portero Ugurcan Çakir durante una rueda de prensa en Arizona.

“Tenemos la moral alta, hemos olvidado el primer partido y queremos ganar los dos que quedan”, agregó el jugador del Galatasaray, según una nota de prensa difundida por la Federación del Fútbol Turca (TFF).

“Aprenderemos de los errores. Hemos hecho un análisis del partido con Australia y vemos en qué fallamos. No era tan importante tener siempre la pelota. No tuvimos posiciones de gol claras”, agregó Çakir, actualmente en el Rizespor turco.

El portero criticó también la nueva norma de la FIFA de interrumpir cada tiempo del partido con una pausa de tres minutos para que los jugadores puedan hidratarse.

“Las pausas para beber agua rebajan el ritmo, no es nada bonito. El partido se enfría, la concentración se dispersa. No nos vino nada bien. Hay equipos que juegan así, tal vez a ellos sí que les viene bien”, reflexionó el portero turco.

El defensa Samet Akaydin, por su parte, también expresó su plena confianza en una victoria contra Paraguay, tras “un buen análisis” de la derrota ante Australia, “analizando por separado a los jugadores de cada región”.

El jugador del Rizespor se quejó de las críticas ásperas recibidas por la derrota ante Australia, ya que algunos “se han metido incluso con el pelo o el bigote de los jugadores”, en lugar de concentrarse en el estilo del juego, que por supuesto debe poder criticarse, dijo.

“Hasta España, que se considera el mejor equipo del mundo, ha tenido un empate” en su primer partido contra Cabo Verde, recordó Ugurcan, quitando hierro al mal arranque del Mundial para Turquía.