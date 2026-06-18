18 jun. 2026
Copa del Mundo

Nuevo caso de rechazo de visado priva a Elye Wahi de jugar contra Alemania

Tras aficionados, un árbitro somalí y el centrocampista ghanés Thomas Partey, otro caso de rechazo de visado para un ciudadano africano altera el Mundial 2026: el marfileño Elye Wahi no podrá viajar a Canadá para enfrentarse el sábado a Alemania.

Junio 18, 2026 11:15 a. m.
Elye Wahi

Elye Wahi fue titular en la victoria frente a Ecuador.

Foto: AFP

La Federación Marfileña de Fútbol (FIF) no precisa las razones por las que Canadá ha rechazado la entrada en su territorio del atacante de 23 años.

Pero el jugador es sospechoso de haber estado implicado en un amaño de apuestas en Francia, en un caso sobre una cartulina amarilla recibida durante un partido del campeonato francés con su club, Niza.

Wahi es el segundo jugador del Mundial cuya entrada en Canadá ha sido denegada, tras el centrocampista ghanés Thomas Partey, pendiente de juicio en Reino Unido por casos de violación y agresión sexual. El gobierno ghanés trató de obtener sin éxito la anulación del rechazo de visado ante la justicia canadiense.

Ghana se vio por tanto privada del jugador del Villarreal durante su victoria contra Panamá el miércoles (1-0) en Toronto.

Por su parte, Estados Unidos rechazó el visado a delegaciones de aficionados, entre ellas la senegalesa y la marfileña, y denegó la entrada al país del árbitro somalí Omar Artan, pese a contar con un visado en regla, por supuestamente estar “ligado a personas sospechosas de pertenecer a organizaciones terroristas”.

En el caso de Wahi, según la FIF, “no se han obtenido todavía las autorizaciones administrativas necesarias para su entrada en el territorio canadiense”.

Por tanto, “no podrá efectuar el desplazamiento de la delegación a Canadá”, añade la institución en su comunicado, sin indicar las razones del rechazo de visado.

Investigación abierta en Francia

El miércoles, la liga francesa de fútbol profesional (LFP) anunció haber presentado una denuncia contra un jugador “por hechos susceptibles de señalar corrupción deportiva y estafa en banda organizada”, después de haber sido alertada de apuestas deportivas sospechosas sobre “una amonestación que implicaba al jugador Elye Wahi”.

La fiscalía de Marsella, por su parte, indicó a la AFP “que un jugador de fútbol profesional de 23 años y que disputaba la Ligue 1 fue interrogado el 29 de mayo de 2026"

Mundial FIFA 2026 Costa de Marfil Alemania
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