Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

La Copa del Mundo del 2026 prosigue este jueves con 4 encuentros. Dos de los anfitriones vuelven a la acción, también marcando el inicio de la segunda fecha de la ronda de la fase de grupos.

El primer juego del día iniciará a las 13.00 con un choque entre perdedores de la jornada inicial como son República Checa y Sudáfrica. Este duelo, que tendrá a la jueza estadounidense Mary Tori Penso a cargo, se disputará en Atlanta. También por el Grupo A, pero en el cierre de la jornada desde las 22.00, México se verá las caras con Corea del Sur en Guadalajara, con Gustavo Tejera de Uruguay como árbitro del encuentro.

Por el Grupo B, desde las 16.00, Suiza se enfrentará con Bosnia. Este encuentro será conducido por João Da Silva Pinheiro de Portugal y se disputará en la ciudad de Los Ángeles, mientras que desde las 19.00, Canadá medirá a Catar en Vancouver con el arbitraje de Cristián Garay de Chile.

JUEVES 18 DE JUNIO

13.00: Chequia vs. Sudáfrica (GEN, El Trece)

16.00: Suiza vs. Bosnia (Unicanal)

19.00: Canadá vs. Catar (Popu, El Trece)

22.00: México vs. Corea del Sur (Unicanal)

Guía de canales

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612

HD Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Trece

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

IPTV Copaco: Canal 13

Claro TV: Canal 22

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: 27