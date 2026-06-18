18 jun. 2026
Copa del Mundo

Chequia vs. Sudáfrica: Paso a paso

Chequia y Sudáfrica abren la segunda fecha del Grupo A de la Copa del Mundo en el Estadio Atlanta.

Junio 18, 2026 12:01 p. m. • 
Por Redacción D10
Chequia vs. Sudáfrica

Mundial FIFA 2026 Chequia Sudáfrica
Redacción D10
Más contenido de esta sección
TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH24-UZB-COL
Copa del Mundo
Colombia vence a Uzbekistán y toma el liderato del Grupo K
La selección de Colombia derrotó este miércoles en el Estadio Ciudad de México por 1-3 a la de Uzbekistán para tomar el primer lugar del Grupo K del Mundial 2026.
Junio 18, 2026 07:07 a. m.
 · 
Redacción D10
Harry Kane y Bellingham.jfif
Copa del Mundo
Los Tres Leones rugen fuerte ante Croacia
En un partido intenso y de alto ritmo, Inglaterra se impuso por 4-2 ante Croacia en su debut mundialista, mostrando contundencia en ataque y eficacia en los momentos clave.
Junio 17, 2026 07:34 p. m.
 · 
Redacción D10
isidro pitta.jfif
Copa del Mundo
Isidro Pitta: “Tenemos que volver a lo que fue el comienzo con Alfaro”
El delantero Isidro Pitta habló en la previa del trascendental partido de Paraguay contra Turquía, el sábado en la madrugada.
Junio 17, 2026 05:57 p. m.
 · 
Redacción D10
Portugal.jfif
Copa del Mundo
Portugal se frena ante Congo en la Copa del Mundo
Portugal no pudo pasar del empate en su estreno mundialista y dejó escapar dos puntos importantes al igualar 1-1 frente a República Democrática del Congo, en un partido correspondiente al Grupo K de la Copa Mundial 2026.
Junio 17, 2026 04:37 p. m.
 · 
Redacción D10
HLA97_0W8AEAMiq.jpeg
Copa del Mundo
Partidazo a cargo de Juan Gabriel Benítez
El juez paraguayo Juan Gabriel Benítez fue designado para dirigir su primer partido en la Copa del Mundo del 2026.
Junio 17, 2026 11:29 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-TRAINING-RSA
Copa del Mundo
Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo
Se cierra la primera fecha de la Copa del Mundo con buenos lances para la jornada de este miércoles 17 de junio.
Junio 17, 2026 10:57 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más