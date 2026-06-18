Menú
twitter
instagram
facebook
youtube
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Pódcast
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
18 jun. 2026
Pódcast
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
Copa del Mundo
Chequia vs. Sudáfrica: Paso a paso
Chequia y Sudáfrica abren la segunda fecha del Grupo A de la Copa del Mundo en el Estadio Atlanta.
Junio 18, 2026 12:01 p. m. •
Por
Redacción D10
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
Mundial FIFA 2026
Chequia
Sudáfrica
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Copa del Mundo
Colombia vence a Uzbekistán y toma el liderato del Grupo K
La selección de Colombia derrotó este miércoles en el Estadio Ciudad de México por 1-3 a la de Uzbekistán para tomar el primer lugar del Grupo K del Mundial 2026.
Junio 18, 2026 07:07 a. m.
·
Redacción D10
Copa del Mundo
Los Tres Leones rugen fuerte ante Croacia
En un partido intenso y de alto ritmo, Inglaterra se impuso por 4-2 ante Croacia en su debut mundialista, mostrando contundencia en ataque y eficacia en los momentos clave.
Junio 17, 2026 07:34 p. m.
·
Redacción D10
Copa del Mundo
Isidro Pitta: “Tenemos que volver a lo que fue el comienzo con Alfaro”
El delantero Isidro Pitta habló en la previa del trascendental partido de Paraguay contra Turquía, el sábado en la madrugada.
Junio 17, 2026 05:57 p. m.
·
Redacción D10
Copa del Mundo
Portugal se frena ante Congo en la Copa del Mundo
Portugal no pudo pasar del empate en su estreno mundialista y dejó escapar dos puntos importantes al igualar 1-1 frente a República Democrática del Congo, en un partido correspondiente al Grupo K de la Copa Mundial 2026.
Junio 17, 2026 04:37 p. m.
·
Redacción D10
Copa del Mundo
Partidazo a cargo de Juan Gabriel Benítez
El juez paraguayo Juan Gabriel Benítez fue designado para dirigir su primer partido en la Copa del Mundo del 2026.
Junio 17, 2026 11:29 a. m.
·
Redacción D10
Copa del Mundo
Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo
Se cierra la primera fecha de la Copa del Mundo con buenos lances para la jornada de este miércoles 17 de junio.
Junio 17, 2026 10:57 a. m.
·
Redacción D10
Carga Más