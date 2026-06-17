17 jun. 2026
Copa del Mundo

Portugal se frena ante Congo en la Copa del Mundo

Portugal no pudo pasar del empate en su estreno mundialista y dejó escapar dos puntos importantes al igualar 1-1 frente a República Democrática del Congo, en un partido correspondiente al Grupo K de la Copa Mundial 2026.

Junio 17, 2026 04:37 p. m. • 
Por Redacción D10
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Decepción. Portugal termina perdiendo dos puntos, cuando partía de fovorito en la previa.

Gentileza

Este miércoles, la selección de Portugal no pudo pasar de la paridad en su estreno mundialista y dejó escapar dos puntos vitales al igualar 1-1 frente a República Democrática del Congo, en un partido correspondiente al Grupo K de la Copa Mundial 2026.

Los portugueses con su emblema, Cristiano Ronaldo comenzaron mejor y lograron adelantarse en el marcador cuando corrían 6' gracias a un tanto de João Neves, que aprovechó un centro al área para abrir la cuenta en los primeros compases del encuentro.

Sin embargo, el conjunto africano reaccionó antes del descanso y encontró la igualdad mediante Yoane Wissa, quien conectó un certero cabezazo para vencer al guardameta luso.

Durante gran parte del compromiso, el conjunto luso dominó la posesión y buscó imponer su jerarquía con figuras como Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes, pero se encontró con una defensa congoleña ordenada y un planteamiento que cerró los espacios.

La República Democrática del Congo resistió la presión y también generó peligro mediante rápidas transiciones ofensivas. El empate representa un resultado sorpresivo en el Grupo K, donde Portugal partía como favorito. Para los africanos, en cambio, el punto tiene sabor a triunfo en su regreso a una Copa del Mundo después de más de cinco décadas de ausencia.

Ahora, los portugueses estarán obligados a recuperar terreno en su próximo compromiso ante Uzbekistán, mientras que Congo buscará aprovechar el impulso anímico cuando se mida a Colombia.

Mundial FIFA 2026 Portugal
Redacción D10
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