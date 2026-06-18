“¡Roquito!”: La emoción de Schweinsteiger cuando vio a Santa Cruz

La Copa del Mundo permite el reencuentro de leyendas del fútbol y durante el compromiso de Alemania con Curazao del pasado 14 de junio, dos de ellas se vieron en el estadio Houston. Se trata del alemán Bastian Schweinsteiger y del paraguayo Roque Santa Cruz, ambos identificados con los colores del Bayern Múnich.

Cuando el campeón del mundo en 2014 se percata de la presencia del actual delantero de Nacional, no duda en gritarlo: “¡Roquito! ¿Amigo, qué pasa?”. Después de un abrazo, el alemán le dice que “Paraguay te necesita a vos”.

Las palabras del exvolante fueron por la caída de la Albirroja por 4-1 ante Estados Unidos. “Paraguay no bien, no bien. Cuatro, cuatro” añadió Bastian Schweinsteiger que siempre se mostró sonriente por el reencuentro con Roque Santa Cruz.

Previo al juego, el exatacante de la Selección Paraguaya se cruzó con Thomas Müller, otro ídolo de la afición alemana y del Bayern Múnich. También se lo vio compartiendo charla con Jürgen Klopp.