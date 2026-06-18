18 jun. 2026
Copa del Mundo

Colombia vence a Uzbekistán y toma el liderato del Grupo K

La selección de Colombia derrotó este miércoles en el Estadio Ciudad de México por 1-3 a la de Uzbekistán para tomar el primer lugar del Grupo K del Mundial 2026.

Junio 18, 2026 07:07 a. m. • 
Por Redacción D10
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Luis Díaz fue protagonista con un gol y una asistencia para Colombia.

Foto: AFP

Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz convirtieron por los colombianos, en tanto que Abbosbek Fayzullaev descontó por los uzbekos.

Como acostumbra con sus rivales, Uzbekistán le dio el balón a Colombia, que después de cinco minutos comenzó a inquietar a la defensa de los asiáticos y en el 17 estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo de media distancia de Jhon Arias.

Tras la pausa de hidratación, el partido perdió vitalidad, pero el cuadro del seleccionador Néstor Lorenzo recuperó el dominio. En el 31, Díaz estrelló la pelota en el palo derecho y en el 41 le dio una asistencia a Muñoz, anotador del 0-1 con un golpe de punta de zapato delante del punto penalti.

La segunda parte empezó con la misma tendencia, con los colombianos dominantes de mitad de cancha para adelante, mientras los uzbekos estaban atentos a la posibilidad de armar un contraataque.

En el 60, cuando Colombia parecía tener control del encuentro, Eldor Shomurudov remató a puerta, el guardameta Camilo Vargas fildeó mal el balón y lo dejó libre en el área para que Fayzullaev anotara de cabeza el 1-1.

Colombia jugó con paciencia pese al empate y en el munuto 65 retomó la ventaja tras una combinación entre Gustavo Puerta y Díaz, anotador con un remate de derecha, en el que el portero Utkir Yusupov reaccionó con lentitud.

El cierre fue tenso. Colombia cedió la pelota y Uzbekistán creó peligro al sacar provecho de los espacios dejados por los sudamericanos.

En el minuto 90+9, Campaz aceptó un balón del ‘Cucho’ juan Camilo Hernández y puso el 1-3, que finiquitó el duelo.

Con el resultado, Colombia quedó como líder de grupo con tres puntos, dos encima de Portugal y el Congo, y tres más que Uzbekistán.

En la segunda jornada, el próximo 23 de junio, Colombia enfrentará al Congo en Guadalajara, en tanto que Uzbekistán retará a Portugal en Houston.

Mundial FIFA 2026 Colombia
Redacción D10
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