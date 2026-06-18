18 jun. 2026
Copa del Mundo

Comienza la fecha 2 de la Copa

Con cuatro juegos prosigue la acción en el Mundial, con los locales como atracción

Junio 18, 2026 08:50 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSA

Con su gente. México buscará hacerse fuerte de local en la ciudad de Guadalajara, enfrentando a Corea del Sur.

CARL DE SOUZA/AFP

Con cuatro compromisos, hoy arranca la segunda fecha de la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La serie arrojará a los primeros clasificados a la siguiente fase de la competencia ecuménica.

Las representaciones de República Checa y Sudáfrica se enfrentan por el Grupo A en la ciudad de Atlanta (el único partido del grupo fuera de México), desde las 13:00, en un juego en el que no existe el margen de error, ya que ambos cedieron en la apertura.

Una segunda derrota para cualquiera de los dos lo complicaría en sus aspiraciones de avanzar, por lo que el compromiso es clave.

A su vez, en el Grupo B, en el Estadio Los Ángeles, Suiza se mide con Bosnia Herzegovina, desde las 16:00. Ambos debutaron con empate, por lo que un triunfo posicionaría a cualquiera a aspirar a la clasificación.

ANFITRIONES. Canadá afronta en el estadio BC Place de Vancouver (19:00), un partido cargado de urgencia y oportunidad: Lograr la primera victoria de su historia en un Mundial, mantener abiertas sus opciones de pelear por el liderato del Grupo B y confirmar que su condición de coanfitrión puede traducirse en resultados.

El equipo de Jesse Marsch llega al segundo encuentro tras el empate 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina en Toronto, donde Cyle Larin rescató en el tramo final el primer punto mundialista de la selección canadiense masculina después de seis derrotas consecutivas entre las citas de México 1986 y Catar 2022.

En la ciudad de Guadalajara, el local México recibe a Corea del Sur, a partir de las 22:00. El representativo azteca llega al duelo después de ganar el partido inaugural frente a Sudáfrica por 2-0 en Ciudad de México.

Por su parte, Corea del Sur también venció (2-1) tras remontar a la República Checa en Guadalajara, liderada por el futbolista del París Saint Germain Lee Kangin. El compromiso promete un alto nivel, por lo que el resultado puede marcar tendencia en el Grupo A, para ir conociendo a los primeros clasificados para la ronda de deciseisavos de la Copa Mundial de Norteamérica 2026.

Copa del mundo Mundial FIFA 2026 México
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HLA97_0W8AEAMiq.jpeg
Copa del Mundo
Partidazo a cargo de Juan Gabriel Benítez
El juez paraguayo Juan Gabriel Benítez fue designado para dirigir su primer partido en la Copa del Mundo del 2026.
Junio 17, 2026 11:29 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-TRAINING-RSA
Copa del Mundo
Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo
Se cierra la primera fecha de la Copa del Mundo con buenos lances para la jornada de este miércoles 17 de junio.
Junio 17, 2026 10:57 a. m.
 · 
Redacción D10
Portugal Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026
Copa del Mundo
Se espera un cierre fulgurante
Sudamérica. Colombia entra en acción enfrentando al elenco de Uzbequistán, desde las 23:00. RÉCORD. Cristiano Ronaldo pasará a la historia con Portugal al oficializar su sexta Copa.
Junio 17, 2026 07:55 a. m.
 · 
Redacción D10
Mudial de Fútbol 2026 FanFest 16-06-2026_fanzone4.jpg_67997471.jpeg
Copa del Mundo
La pasión invade San José
El torneo más importante del planeta ya se siente en cada rincón de San José, donde los hinchas convierten las calles en una extensión de los estadios.
Junio 17, 2026 07:42 a. m.
 · 
Redacción D10
TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH20-AUT-JOR
Copa del Mundo
Austria sufre para doblegar a la debutante Jordania
La selección de Austria cumplió con el guion, aunque con muchos más apuros de los previstos, y festejó su retorno, veintiocho años después, a la fase final de una Copa del Mundo, tras imponerse este miércoles por 3-1 a Jordania, que puso a los centroeuropeos en más problemas de los que reflejó el marcador final.
Junio 17, 2026 07:22 a. m.
 · 
Redacción D10
TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALG
Copa del Mundo
Messi marca triplete e iguala récord de goles en la historia de los Mundiales
Lionel Messi selló este martes la victoria de Argentina en la edición 23 del Mundial con un triplete que lo encumbra con 16 como máximo goleador de todas las copas al lado del alemán Miroslav Klose.
Junio 17, 2026 07:02 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más