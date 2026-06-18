Comienza la fecha 2 de la Copa

Con cuatro compromisos, hoy arranca la segunda fecha de la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La serie arrojará a los primeros clasificados a la siguiente fase de la competencia ecuménica.

Las representaciones de República Checa y Sudáfrica se enfrentan por el Grupo A en la ciudad de Atlanta (el único partido del grupo fuera de México), desde las 13:00, en un juego en el que no existe el margen de error, ya que ambos cedieron en la apertura.

Una segunda derrota para cualquiera de los dos lo complicaría en sus aspiraciones de avanzar, por lo que el compromiso es clave.

A su vez, en el Grupo B, en el Estadio Los Ángeles, Suiza se mide con Bosnia Herzegovina, desde las 16:00. Ambos debutaron con empate, por lo que un triunfo posicionaría a cualquiera a aspirar a la clasificación.

ANFITRIONES. Canadá afronta en el estadio BC Place de Vancouver (19:00), un partido cargado de urgencia y oportunidad: Lograr la primera victoria de su historia en un Mundial, mantener abiertas sus opciones de pelear por el liderato del Grupo B y confirmar que su condición de coanfitrión puede traducirse en resultados.

El equipo de Jesse Marsch llega al segundo encuentro tras el empate 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina en Toronto, donde Cyle Larin rescató en el tramo final el primer punto mundialista de la selección canadiense masculina después de seis derrotas consecutivas entre las citas de México 1986 y Catar 2022.

En la ciudad de Guadalajara, el local México recibe a Corea del Sur, a partir de las 22:00. El representativo azteca llega al duelo después de ganar el partido inaugural frente a Sudáfrica por 2-0 en Ciudad de México.

Por su parte, Corea del Sur también venció (2-1) tras remontar a la República Checa en Guadalajara, liderada por el futbolista del París Saint Germain Lee Kangin. El compromiso promete un alto nivel, por lo que el resultado puede marcar tendencia en el Grupo A, para ir conociendo a los primeros clasificados para la ronda de deciseisavos de la Copa Mundial de Norteamérica 2026.