Triunfo caliente sobre el final

Olimpia venció a Guaraní por 0-2 en el duelo de la fecha 12 del torneo Apertura disputado este sábado en el estadio Erico Galeano de Capiatá. El juvenil Eduardo Delmás abrió el camino y sobre el final Mateo Gamarra estiró la ventaja. El duelo se vio salpicado por una trifulca tras el tanto de Gamarra, que derivó en la expulsión de varios jugadores.

EL PARTIDO. Los minutos iniciales estuvieron marcados por las insinuaciones, pero sin aproximaciones que signifiquen un peligro real frente a los arcos. Sin embargo esa suerte de paridad se fue borrando lentamente y Olimpia se hizo dominante y protagonista de las acciones más importantes.

Sobre los 10’ Richard Sánchez probó un tiro libre que se fue pasando cerca del ángulo derecho. Luego, a los 13’ el equipo de Vitamina armó una gran combinación, el balón llegó hasta Raúl Cáceres que metió un centro por bajo, pero Sebastián Ferreira no pudo empujar frente al arco.

El fondo aborigen volvió a tener un llamado de atención cuando Adrián Alcaraz intentó con un remate de pierna derecha, pero estos avisos no fueron tomados en cuenta y a los 21’ llegó la apertura del marcador. Richard Sánchez metió un pase filtrado para Eduardo Delmás que con un enganche al borde del área dejó fuera de foco a Sebastián Zaracho y luego sacó un poderoso zurdazo que resultó inatajable para Servio.

El tanto desactivó al aurinegro, que pasó varios minutos sin lograr reaccionar. Olimpia se sentía cómodo, controlaba el juego y buscaba un segundo, que “anotó” en dos oportunidades, aunque los tantos de Sebastián Ferreira y Adrián Alcaraz no subieron al marcador por posición adelantada.

Recién sobre el final dela etapa Guaraní tuvo una acción ofensiva con un disparo que se desvía y le queda a Derlis Rodríguez dentro del área y con buen panorama, pero apareció Gustavo Vargas para alejar el peligro de forma providencial. Fue lo único del Aborigen en la etapa.

En el complemento Guaraní cambió la actitud y tuvo más determinación para salir al frente. El entretiempo sirvió para que Claudio David Vargas reordene su equipo y busque plantarse en campo rival. El asedio del arco franjeado era constante, pero también el riesgo era alto ya que el equipo dejaba muchos espacios para la contra y los balones largos. Así, con un balonazo y una peinada de Ferreira, Adrián Alcaraz volvió a quedarse de cara al gol, eludió a Servio y convirtió, pero nuevamente el marcador no cambia por la posición adelantada del ariete.

La incertidumbre se sentía fuerte en Capiatá. El Decano no cerraba el encuentro y el Aborigen, hasta con desorden iba al frente para tratar de encontrar el tanto de la paridad.

Sobre los 87' el Decano marcó el segundo en un tiro de esquina que Alcaraz peina y en el segundo poste aparece Mateo Gamarra para conectar y establecer el 0-2. Tras el tanto, hubo provocaciones y se libró una escaramuza importante, siendo el resultado la expulsión de un jugador por bando. Mario López en el Indio y Gustavo Vargas en el Franjeado.

Así se fue el partido en Capiatá, con una nueva victoria de Olimpia que sigue invicto y da otro paso clave al título al quedarse con el “clásico más añejo”.