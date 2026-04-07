06 abr. 2026
Torneo Apertura

Trinidense fulmina a Rubio Ñu y se queda con el clásico del barrio

Trinidense aplastó a Rubio Ñu en el clásico de Santísima Trinidad y escaló al quinto lugar del Apertura.

Abril 06, 2026 09:53 p. m.
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Fernando Romero celebra un gol de Trinidense.

Foto: Copa de Primera

El Sportivo Trinidense no le tuvo piedad a su rival en el barrio, Rubio Ñu, y le goleó por el abultado marcador de 4-0 en el partido disputado este lunes en el estadio Martín Torres que cerró la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

En un lapso de 16 minutos en el primer tiempo, que se extendió desde el 11 al 27, el equipo de José Arrúa hizo tres tantos para mandar a la lona al Albiverde, que jamás se pudo recuperar para dar pelea en el encuentro sentenciado antes del segundo cuarto.

Sergio Mendoza (11 min), Fernando Romero (25 min) y Tobías Morínigo (27 min) anotaron los tres goles del local, que disfrutó de una noche plácida en su casa. En el complemento, Nicolás Maná completó el marcador pasando la hora (64 min).

Fue el peor partido del elenco dirigido por Gustavo Morínigo, que no preocupó arriba, tampoco dio batalla en el mediocampo y sufrió en la zona defensiva los manotazos más fuertes de Trinidense. Con este resultado, Rubio Ñu sigue en la zona de descenso directo.

Torneo Apertura Rubio Ñu Trinidense
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