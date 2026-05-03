03 may. 2026
Torneo Apertura

Cerro Porteño cae ante Recoleta y se despide del título

Cerro Porteño perdió el juego por 2-1 ante Recoleta y el título frente a Olimpia. El Ciclón debía ganar para extender la definición del título, pero chocó con un doblete de Allan Wlk.

Mayo 03, 2026 11:28 a. m. • 
Por Redacción D10
Allan Wlk

Foto: Gentileza - APF

Enfocado en dar pelea por el título hasta el final, Cerro Porteño cruzó la calle para el choque con un Recoleta que hizo de local en el estadio Arsenio Erico, a metros del ueno La Nueva Olla.

Con un juego clave por Copa Libertadores en medio de la semana, el entrenador Ariel Holan paró un equipo bastante alternativo, hasta dejando a sus titulares fuera de la lista de concentración. Por el contrario, el Canario, centrado en el certamen casero, en el que tiene una campaña irregular, puso lo mejor.

Muy temprano, Allan Wlk dio un aviso de cabeza, pero su tiro llegó manso a las manos de Alexis Martín. Cerro Porteño respondió con un disparo colocado de Mateo Klimowicz que rozó la portería de Recoleta.

El primer grito en Barrio Obrero fue del que ofició de local. Ronal Domínguez, desde la línea de fondo, envió el pase atrás para que Allan Wlk concrete el 1-0 a los 14’. El Azulgrana reaccionó rápido: una falta sobre Freddy Noguera dentro del área le permitió a Alan Soñora hacerse cargo del penal y poner el 1-1 a los 21’.

Cerro Porteño tuvo momentos de buena circulación, aunque sin la profundidad necesaria. El panorama se le complicó al Ciclón cuando Rodrigo Gómez se fue expulsado a los 41’ y se llevó un susto con el cabezazo de Dairon Mosquera que sacudió el travesaño cuatro minutos después.

El técnico cerrista movió su banco para el complemento pensando en el segundo; sin embargo, el conjunto canario fue el que movió el tanteador nuevamente a través de su delantero Allan Wilk, quien aprovechó la desatención en la defensa rival para poner su doblete a los 51’.

Con ventaja numérica y en el marcador, Recoleta le dejó la responsabilidad a Cerro Porteño, que intentó ir para adelante dejando espacios atrás. En este trámite, Wilfrido Báez se comió el tercero a los 71’, después de un contragolpe guiado por Juan Falcón.

El Ciclón no solo estaba perdiendo el juego, sino también el campeonato ya que en el ueno Defensores del Chaco, Olimpia estaba logrando el empate contra Sportivo Ameliano que le alcanzaba para festejar el título.

Recoleta no sintió amenaza y se llevó tres puntos para enfocarse en el choque por Copa Sudamericana con el Santos, frente a un Cerro Porteño que hizo poco futbolísticamente para cambiar el resultado del partido y también la definición del título.

Torneo Apertura Recoleta Cerro Porteño
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Cecilio Domínguez Cerro Porteño vs Guaraní_66099000.jpg
Torneo Apertura
Cerro Porteño, obligado a ganar para estirar la definición
Cerro Porteño necesita de la victoria contra Recoleta para seguir con chances en el Torneo Apertura.
Mayo 02, 2026 10:08 p. m.
 · 
Redacción D10
Rubio Ñu Sportivo Luqueño
Torneo Apertura
Luqueño suma un punto con 10 hombres ante Rubio Ñu
El Sportivo Luqueño resistió con 10 hombres desde el primero tiempo y se llevó el empate frente a un Rubio Ñu que no supo aprovechar la ventaja numérica en juego correspondiente a la 19ª fecha del Torneo Apertura y que acabó 0-0.
Mayo 02, 2026 10:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Rubio Ñu vs. Sportivo Luqueño
Torneo Apertura
Rubio Ñu vs. Sportivo Luqueño: Paso a paso
Rubio Ñu y Sportivo Luqueño dan continuidad a la 19ª jornada del Torneo Apertura.
Mayo 02, 2026 06:09 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-03-08 at 8.09.05 PM.jpeg
Torneo Apertura
Está lista la 20ª jornada del Apertura
El Consejo de la División de Honor de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer este día la programación de la 20ª fecha del Torneo Apertura.
Mayo 02, 2026 04:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Rubio Ñu vs Luque_67106304.jpg
Torneo Apertura
El electrizante duelo de seis puntos
Rubio Ñu y el Sportivo Luqueño enfrentarán un partido muy particular que será por la permanencia. Es un duelo directo de dos equipos muy comprometidos por el promedio que define el descenso a Intermedia 2027.
Mayo 02, 2026 08:25 a. m.
 · 
Redacción D10
Lorenzo se divierte.jfif
Torneo Apertura
Libertad vuelve a humillar a San Lorenzo
Libertad sin dificultades supera con goleada incluida (5-0) a San Lorenzo en La Huerta.
Mayo 01, 2026 10:14 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más