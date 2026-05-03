Cerro Porteño cae ante Recoleta y se despide del título

Enfocado en dar pelea por el título hasta el final, Cerro Porteño cruzó la calle para el choque con un Recoleta que hizo de local en el estadio Arsenio Erico, a metros del ueno La Nueva Olla.

Con un juego clave por Copa Libertadores en medio de la semana, el entrenador Ariel Holan paró un equipo bastante alternativo, hasta dejando a sus titulares fuera de la lista de concentración. Por el contrario, el Canario, centrado en el certamen casero, en el que tiene una campaña irregular, puso lo mejor.

Muy temprano, Allan Wlk dio un aviso de cabeza, pero su tiro llegó manso a las manos de Alexis Martín. Cerro Porteño respondió con un disparo colocado de Mateo Klimowicz que rozó la portería de Recoleta.

El primer grito en Barrio Obrero fue del que ofició de local. Ronal Domínguez, desde la línea de fondo, envió el pase atrás para que Allan Wlk concrete el 1-0 a los 14’. El Azulgrana reaccionó rápido: una falta sobre Freddy Noguera dentro del área le permitió a Alan Soñora hacerse cargo del penal y poner el 1-1 a los 21’.

Cerro Porteño tuvo momentos de buena circulación, aunque sin la profundidad necesaria. El panorama se le complicó al Ciclón cuando Rodrigo Gómez se fue expulsado a los 41’ y se llevó un susto con el cabezazo de Dairon Mosquera que sacudió el travesaño cuatro minutos después.

El técnico cerrista movió su banco para el complemento pensando en el segundo; sin embargo, el conjunto canario fue el que movió el tanteador nuevamente a través de su delantero Allan Wilk, quien aprovechó la desatención en la defensa rival para poner su doblete a los 51’.

Con ventaja numérica y en el marcador, Recoleta le dejó la responsabilidad a Cerro Porteño, que intentó ir para adelante dejando espacios atrás. En este trámite, Wilfrido Báez se comió el tercero a los 71’, después de un contragolpe guiado por Juan Falcón.

El Ciclón no solo estaba perdiendo el juego, sino también el campeonato ya que en el ueno Defensores del Chaco, Olimpia estaba logrando el empate contra Sportivo Ameliano que le alcanzaba para festejar el título.

Recoleta no sintió amenaza y se llevó tres puntos para enfocarse en el choque por Copa Sudamericana con el Santos, frente a un Cerro Porteño que hizo poco futbolísticamente para cambiar el resultado del partido y también la definición del título.