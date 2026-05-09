09 may. 2026
Torneo Apertura

2 de Mayo vs. Rubio Ñu, duelo de necesitados

El Estadio Río Parapití recibe esta tarde un duelo que promete. A partir de las 17:45, el Sportivo 2 de Mayo buscará hacer valer su localía ante un Rubio Ñu que llega con la urgencia de sumar puntos.

Mayo 09, 2026 08:13 a. m. • 
Por Redacción D10
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2 de Mayo y Rubio Ñu se medirán en Pedro Juan Caballero.

@CopadePrimera

El Estadio Río Parapití recibe esta tarde un duelo que promete. A partir de las 17:45, el Sportivo 2 de Mayo buscará hacer valer su localía ante un Rubio Ñu que llega con la urgencia de sumar puntos críticos en esta etapa final del Torneo Apertura que, con este juego, comienza su fecha 20.

El conjunto pedrojuanino, apoyado por afición en la terraza del país, intentará ratificar el buen momento de figuras como Diego Acosta y Alexis Fariña, quienes han sido claves en la estructura ofensiva del equipo durante las últimas jornadas.

Por su parte, el cuadro de Santísima Trinidad arriba al norte del país con la misión de revertir la tendencia y plantarse con firmeza en un escenario históricamente complicado.

El Rubio buscará quebrar la resistencia del Gallo Norteño en este encuentro correspondiente que será arbitrado por Álvaro Giménez, con la asistencia de Carmelo Candia y Diego Silva.

La cita sabatina pone en juego tres unidades vitales para el promedio y la tabla acumulativa.

LA CIFRA. 4 partidos ganados en el Apertura lleva el “2”, siendo el segundo equipo con menor cantidad de victorias.

Detalles del compromiso:

Sportivo 2 de Mayo vs. Rubio Ñu

Estadio: Río Parapití.

Hora: 17:45.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Carmelo Candia y Diego Silva.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Christian Sosa.

2 de Mayo Rubio Ñu Torneo Apertura
Redacción D10
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