Olimpia cumple y se consagra campeón del torneo Apertura 2026

Olimpia tuvo este domingo una jornada de celebración al cumplirse la combinación que lo consagraba campeón del torneo Apertura 2026. El Decano empató 1-1 con Sportivo Ameliano y gracias a la derrota de Cerro Porteño con Recoleta, terminó por conquistar de forma anticipada su título número 48 en la historia del fútbol paraguayo.

Con Pablo Vitamina Sánchez, el equipo llegó a 43 puntos en la tabla, sacando 9 de ventaja y, a pesar de quedar aún tres fechas para el cierre, los criterios de desempate de la APF ya permiten la ascensión del nuevo monarca.

EL PARTIDO. Sportivo Ameliano arrancó el juego con una presión que complicaba al Decano. El equipo de Vitamina se sentía incómodo en ese inicio y recién sobre los 5’ logró romper con esa tónica y arrimarse hasta el arco rival, arañando el primero con un disparo de Richard Sánchez que pasó cerca del poste izquierdo de Miguel Martínez.

El Franjeado acumuló acciones durante esos minutos de asedio, aunque sin claridad en los metros finales como para romper la paridad en el marcador en el estadio Defensores del Chaco. Dentro de ese contexto, fue Romeo Benítez el que más probó con disparos colocados hacia el pórtico del arco sur.

Sobre los 27’ Olimpia pierde el balón en la media cancha y Jonathan Benítez luego hace un magistral pase entre los centrales para dejar a Elvio Vera de cara al gol. El ariete no perdonó y con fuerte remate cruzado terminó por abrir el juego en Sajonia.

Tras la apertura, el elenco de Para Uno tuvo dificultades para asimilar el golpe y volver a entrar en el partido. Recién los últimos 5 minutos de la primera etapa el Decano volvió a pisar el área siendo el poste el protagonista al devolver primero el remate de Rubén Lezcano y luego un disparo de Romeo Benítez.

En el complemento, el Franjeado inició con imprecisión, pero tras superar este problema se encontró con la seguridad del fondo de Ameliano, que no dejaba espacios y tampoco cometía errores que propicien jugadas de riesgo.

Sobre los 63’ Mateo Gamarra conectó un tiro libre frontal al arco, pero sin darle buena dirección, aunque la jugada fue revisada por el VAR por un puñetazo de Miguel Martínez sobre el defensor y castigado con penal. El ejecutante fue Alejandro Silva, sin el tradicional saltito, convirtió para empezar a encaminar la fiesta en Sajonia ya que en Barrio Obrero el azulgrana caía en manos de Deportivo Recoleta.

El resto del partido la pelea fue constante en el medio por buscar el camino a desequilibrar el marcador. La tensión en el ambiente era alta, ya que ni el público celebraba la cercanía del título, atornillados todos en sus asientos hasta en los minutos finales.

El pitazo final de Juan Gabriel Benítez definitivamente rompió el clima y decretó la celebración Franjeada en Sajonia. Olimpia campeón del torneo Apertura 2026. ¡SALUD CAMPEÓN!