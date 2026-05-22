22 may. 2026
Fútbol Internacional

Tribuna y estatua en homenaje a Guardiola

El Manchester City nombrará una de sus tribunas en honor a Pep Guardiola y construirá una estatua en los alrededores del Etihad Stadium para homenajear al técnico más laureado de su historia.

Mayo 22, 2026 11:18 a. m. • 
Por Redacción D10
Pep Guardiola

Esta tribuna se llamará Pep Guardiola.

Foto: Gentileza - Manchester City

Guardiola anunció este viernes que abandonará el club a final de temporada tras conquistar veinte títulos, incluyendo seis Premier League y una Champions League, en los casi diez años que ha estado en el cargo.

Como homenaje, el City le pondrá su nombre a la tribuna norte del estadio, que acaba de recibir una remodelación para agregar más de 7.000 asientos a esta zona y que se reabrirá por primera vez este domingo.

Además, el club construirá una estatua en los alrededores del estadio como las que ya tienen Vincent Kompany, David Silva y Sergio Agüero.

“Lo dije hace tiempo, que el Manchester City tiene a la mejor gente a su disposición, dentro y fuera del campo. Durante los últimos diez años, Pep ha sido la personificación de esa ambición”, dijo el jeque Mansour, dueño del equipo.

“Ha dejado una huella imborrable en el ADN del club. Una que va más allá de todos los títulos que ha ganado. Tiene toda mi gratitud y de la familia del City, una familia de la que siempre formará parte.

“La tribuna y la estatua asegurarán que el legado de Pep esté siempre en este club, en la ciudad de Mánchester y en el fútbol inglés”, añadió el presidente, Khaldoon Al Mubarak.

Manchester City Pep Guardiola
Redacción D10
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