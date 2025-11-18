Zverev mantiene su rechazo al formato actual de la Copa Davis

“Estoy muy contento de formar parte de este equipo. Ya lo he dicho antes. La única razón por la que estoy aquí es por este equipo. Sigo diciendo, y seguiré diciendo, que prefiero el antiguo formato de la Copa Davis”, destacó en rueda de prensa en Bolonia.

“Siempre lo he dicho y seguiré diciéndolo. Creo que era histórico. Creo que era una parte muy importante el jugar los partidos en casa y fuera”, añadió.

Alemania es una de las selecciones con media de edad más alta. A Zverev, de 28 años, el más joven, se le suman Jan-Lennard Struff, de 35, Yannick Hanfmann, de 33, y los doblistas Kevin Krawietz y Tim Puetz, de 33 y 37, respectivamente.

“Entiendo que nadie se hace más joven. Todos queremos tener éxito juntos. Solo nos quedan un par de años para hacerlo con esta formación. Por eso estoy aquí. Creo sinceramente que tenemos un gran equipo. Creo sinceramente que tenemos un equipo con el que podemos ganar esto. Estoy deseando competir con ellos”, señaló.

Zverev espera que la Copa Davis le sirva como trampolín para la próxima campaña, algo que le pasó a Sinner, campeón en 2023 y 2024, ausente en esta edición.

“Por supuesto que espero seguir los pasos de Jannik en los últimos años, sin duda”, subrayó.

Zverez insistió en las posibilidades de Alemania: “Sí, para ser sincero, creo que tenemos muchas posibilidades en los próximos partidos. Esperemos poder demostrarlo”. EFE