02 nov. 2025
Tenis

Sinner gana en París su primer Masters 1.000 del año y arrebata el número 1 a Alcaraz

El italiano Jannik Sinner se impuso al canadiense Felix Auger-Aliassime, por 6-4 y 7-6 (4), en la final del Masters 1.000 de París, el primero de esta categoría que gana esta temporada, y arrebató el número 1 del mundo al español Carlos Alcaraz.

Noviembre 02, 2025 01:52 p. m. • 
Por Redacción D10
Sinner celebra tras su triunfo en París.

Foto: AFP

Con su vigésimo sexto triunfo consecutivo bajo techo, el transalpino, que ha ido de menos a más en el torneo, levantó su quinto título del año, el número 23 de su carrera y el quinto Masters 1.000, el primero desde el de Shanghai del año pasado.

Después de haberse impuesto el domingo pasado en Viena, el transalpino continúa su exitoso año. Desde Wimbledon solo ha perdido tres partidos, dos de ellos por retirada y en un año en el que pasó varios meses en el dique seco para purgar una sanción por dopaje, suma dos Grand Slam, un Masters 1.000 y dos títulos más.

Tras la eliminación de Alcaraz en su entrada en juego, Sinner, de 24 años, no ha tenido rival en un torneo en el que hasta este año solo había ganado un partido en tres participaciones y se alza con el título sin haber perdido un set, algo que no ocurría en un Masters 1.000 desde que el español ganara Indian Wells en 2023.

Con cinco Masters 1.000 en su palmarés, el ganador de los últimos Grand Slam de Australia y Wimbledon se convierte en el sexto tenista en activo que alcanza esa cifra, que también tienen el serbio Novak Djokovic (40), Alcaraz (8), el alemán Alexander Zverev (7) y ruso Daniil Medvedev (6).

Como en su duelo de semifinales frente a Zverev, defensor del título, Sinner comenzó expeditivo la final contra un Auger-Aliassime que a sus 25 años disputaba su segunda final de un Masters 1.000, tras la de Madrid del año pasado, en busca de su primer título.

Un 2-0 de salida le dio una ventaja que supo conservar con mano de hierro, concediendo apenas tres puntos con su servicio, con lo que en 45 minutos ya tenía el primer parcial.

La reacción del canadiense, el segundo tenista que más triunfos ha logrado este curso sobre pista rápida, 39, solo superado por el australiano Alex de Miñaur, fue tibia en el segundo set

Auger-Aliassime, que con un triunfo se garantizaba el billete para el Torneo de Maestros de Turín, resistió las envestidas del italiano, pero siguió mostrándose impotente contra su servicio.

La mejora del canadiense, autor de una gran final de año, con al menos cuartos de final en sus últimos seis torneos, se hizo patente y plantó cara al italiano, al que llevó a un juego de desempate, el primero que tuvo que disputar Sinner en toda la semana.

Pero mantuvo la solidez el italiano para imponerse en ese ejercicio y conquistar así el trofeo.

Sinner se coloca de nuevo en la cúspide del tenis que cedió a Alcaraz en agosto pasado, tras su derrota en la final del Abierto de Estados Unidos contra el español.

Una reconquista que puede ser de corta duración, puesto que en el Trofeo de Maestros de Turín defiende título y 1.500 puntos, mientras que a Alcaraz le bastan con tres victorias para recuperar el número 1 y acabar la temporada con él, algo que ya consiguió en 2022.

Es la segunda vez que Sinner se coloca como número 1 del mundo, algo que logró por vez primera el junio de 2024, tras haber alcanzado la semifinal de Roland Garros.

Entonces lo mantuvo 53 semanas hasta que Alcaraz se lo arrebató en la final de Nueva York.

Tenis Jannik Sinner Otros Deportes
Redacción D10
