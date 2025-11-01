Swiatek, intratable en las Finales WTA 2025

La número dos del mundo tardó una hora en batir a la séptima jugadora de la clasificación femenina que volvió a las pistas después de más de dos meses, desde que perdió en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.

La jugadora de Varsovia, campeona en seis Grand Slam, este año en Wimbledon por primera vez, no dio opción alguna a su rival, lejos del nivel de la polaca.

Swiatek alargó su dominio sobre Madison Keys, campeona del Abierto de Australia, a la que venció por sexta vez en ocho enfrentamientos.

La jugadora polaca que afronta su quinta participación en unas Finales WTa, que ganó en el 2023, logró su victoria número 62 del 2025 y lidera por ahora el grupo Serena Williams que completan la estadounidense Anastasia Anisimova y la Kazaja Elena Rybakina. EFE