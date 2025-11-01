01 nov. 2025
Tenis

Sinner aplasta a un mermado Zverev y pasa a la final de París

El italiano Jannik Sinner doblegó al alemán Alexander Zverev, defensor del título, físicamente mermado, 6-0 y 6-1, en poco más de una hora, y se jugará el título contra el canadiense Felix Auger-Aliassime.

Noviembre 01, 2025 02:55 p. m. • 
Por Redacción D10
Jannik Sinner

Jannik Sinner avanza a la final de París.

Foto: EFE

Será el sexto encuentro entre dos neófitos en la final de París, y el transalpino, ganador de los dos últimos duelos, ambos este año, tratará de empatar a tres el cara a cara particular con el canadiense.

Sinner, que llega a la final sin haber perdido un set, será el gran favorito y, en caso de victoria, arrebatará el número 1 del mundo al español Carlos Alcaraz, aunque este puede recuperarlo si gana tres partidos durante el Torneo de Maestros de Turín y acabar así su segunda temporada en la cúspide del ráking tras 2022.

El italiano opta a su primer Masters 1.000 de un año peculiar para él, que pasó varios meses en el dique seco para purgar una sanción por dopaje.

Pese a ello, se apuntó cuatro torneos, dos Grand Slam, Australia y Wimbledon, y jugó otras cuatro finales, dos de ellas en grandes y dos en Masters 1.000.

Contra Zverev, en una reedición de la final de Viena del pasado domingo, Sinner no tuvo piedad de un rival al que ha ganado los cuatro últimos duelos y a quien ahora adelanta en el ránking 5-4.

Con el contundente 6-0 del primer set en apenas media hora, denotaba que el germano no tenía energía, tras la dura batalla de la víspera contra el ruso Daniil Medvedev, frente a quien levantó dos bolas de partido antes de clasificase para su tercera semifinal consecutiva en París.

El golpe era de talla y la competencia del alemán tampoco fue muy superior en la segunda manga, que solo sirvió para certificar el triunfo número 25 consecutivo de Sinner bajo techo.

Desde la final de Wimbledon el italiano solo ha perdido tres partidos, dos de ellos por retirada.

Auger-Aliassime jugará su primera final en París, la vigésima de su carrera, tras haber derrotado al kazajo Alexander Bublik, 7-6(3) y 6-4.

A sus 25 años, Auger-Aliassime logra con este triunfo izarse a la octava plaza del ránking, sinónimo de clasificación para el Torneo de Maestros de Turín, aunque con muy poca ventaja sobre el italiano Lorenzo Musetti, por lo que todo dependerá de los torneos de la semana que viene.

Tenis Jannik Sinner Daniil Medvedev
Redacción D10
Más contenido de esta sección
38f27196f18c9bcae720c226e54524f3fadb7973.jpg
Tenis
Auger Aliassime vuelve a reinar en Bélgica
El canadiense Felix Auger Aliassime, tal y como sucedió hace tres años en Amberes, donde hasta este año se disputaba el evento antes de trasladarse a Bruselas, volvió a triunfar en Bélgica.
Octubre 19, 2025 03:03 p. m.
 · 
Redacción D10
Tennis Shanghai Masters
Tenis
Medvedev rompe una sequía de 29 meses
El ruso Daniil Medvedev venció en la final del torneo de Almaty (Kazajistán) al francés Corentin Moutet por 7-5, 4-6 y 6-3 y consiguió su primer título de la temporada, en su especialidad, la pista dura, 882 días después de su último trofeo.
Octubre 19, 2025 02:00 p. m.
Casper Ruud
Tenis
Ruud conquista Estocolmo y acelera hacia Turín
El noruego Casper Ruud consiguió en el torneo de Estocolmo el decimocuarto título de su carrera, el segundo de 2025, al vencer en la final al francés Ugo Humbert por 6-2 y 6-3.
Octubre 19, 2025 01:49 p. m.
 · 
Redacción D10
Novak Djokovic
Tenis
Djokovic iguala a Federer
La ATP hizo oficial este sábado la clasificación para las Finales ATP de Novak Djokovic, que con dieciocho presencias en la competición que reúne a final de temporada a los ocho mejores jugadores del mundo iguala el registro del suizo Roger Federer.
Octubre 18, 2025 12:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Challenger guayaquil.jpg
Tenis
Postergan Challenger de Ecuador por la seguridad de los jugadores
La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) decidió postergar la realización del Challenger ATP Tour de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.
Octubre 17, 2025 09:00 p. m.
 · 
Redacción D10
Novak Djokovic
Tenis
Djokovic, décima semifinal en Shanghái
Novak Djokovic apartó los contratiempos físicos que sufrió en sus últimos compromisos y tras resolver con soltura el enfrentamiento ante el belga Zizou Bergs (6-3 y 7-5) se situó en las semifinales del Masters 1000 de Shanghái por décima vez en su carrera.
Octubre 09, 2025 12:52 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más