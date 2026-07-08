Deschamps: “Mbappé está bien, es muy fuerte mental y físicamente”

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, destacó este miércoles que Kylian Mbappé es “muy fuerte mental y físicamente” y está concentrado para “un partido muy duro” en los cuartos de final del Mundial 2026 ante Marruecos, de la que consideró que es un equipo “excelente” y con “individualidades de gran nivel”.

“Mbappé está bien a nivel mental. Ha pasado algo que no quiero volver atrás (los insultos racistas por parte de la senadora paraguaya Celeste Amarilla). Es un chico muy fuerte mental y físicamente, está concentrado en el partido de este jueves, que va a ser muy duro, porque hay dos equipos de calidad y solo una plaza en semifinales. Kylian está bien, como todo el grupo, listo para el partido”, valoró el técnico en rueda de prensa.

También resaltó, a lo largo de la comparecencia ante los medios de comunicación en Boston, que Mbappé “ha asumido a la perfección el brazalete de capitán” de la selección francesa “y hace que el grupo en general esté muy implicado”.

“El espíritu de equipo en un grupo gana partidos”, remarcó el seleccionador, que consideró que ha sido “un placer tener a este grupo” en el Mundial, en el que ya llevan siete semanas de convivencia.

“Y todo ha pasado muy rápido, teniendo en cuenta que hay tantas personalidades, cada uno tiene su carácter, no somos todos iguales, hay una gran diversidad e intentamos que esto se convierta en un punto fuerte para Francia”, abundó Deschamps, que ya enfoca a la selección de Marruecos, su rival por un puesto en las semifinales de la competición, de la que recalcó el respeto que tiene su equipo hacia ella: “No hay jolgorio ni falta de respeto a nadie”.

“Marruecos es un equipo difícil, tiene un perfil de juego distinto al de Paraguay. Ya jugamos contra ellos en las semifinales de 2022, ha jugado la final de la Copa África y es un equipo excelente, con individualidades de primer nivel y están aquí para ganar. Les gusta tener el balón, atacar y marcar goles. Tenemos que estar preparados para dar nuestra mejor versión”, advirtió.

“Es un equipo muy sólido, tiene grandes jugadores, nos conocemos bien, algunos comparten club incluso. Es un grupo que se conoce muy bien y han aplicado una serie de ajustes respecto a la versión que vimos en Qatar 2022, tras el cambio de seleccionador, pero sabemos qué esperar este jueves”, expuso.

También fue preguntado por si es el rival más difícil en el Mundial. “Nos hemos enfrentado a rivales de mucha entidad y no porque hayamos ganado quiere decir que haya sido fácil. Puede que hayamos hecho parecer que eran fácil, pero no lo eran. Uno no llega a una semifinal del Mundial si no es un equipo excelente. Cuanto más avanzas, más calidad tienen los rivales”, respondió.

“Tenemos que ser efectivos en ataque y en todas las áreas. Contamos con nuestras armas cada uno de los dos equipos. Estoy seguro de que Ouhabbi habrá analizado también nuestro estilo de juego”, prosiguió Deschamps, que consideró que su equipo puede “seguir mejorando” en la pegada ofensiva, aunque haya hecho ya catorce goles en cinco partidos en esta fase final del torneo.

“El cien por cien de pegada sería lo ideal, aunque es cierto que somos muy efectivos. Pero podemos incluso mejorar esta puntería. Conforme más avanzamos en el torneo, más importancia cobra este aspecto”, aseguró el técnico, que destacó también el buen nivel físico de su selección, aunque no haya habido “demasiado tiempo para recuperar”.

Su equipo ha tenido cuatro días entre su victoria ante Paraguay y el partido de este jueves. “En el fútbol no hay garantías. Hemos tenido un día más de recuperación, que es positivo. Hemos sufrido el calor, es verdad, pero en los últimos dos días ha llovido y ha habido temperaturas más bajas. Es lo que esperamos también para este jueves”, dijo.

“No va a hacer el calor que sufrimos en el último partido (contra Paraguay en Filadelfia). Y, en cuanto a la recuperación, es fundamental. Tenemos un protocolo que el ‘staff’ lo lleva a cabo para que los jugadores estén totalmente listos para el partido”, añadió.

Si Francia pierde, sería el último duelo de Didier Deschamps al frente de la selección, una vez que ya está decidido su fin de ciclo en cuanto termine el Mundial 2026. “No es algo que me plantee. Mi último partido podía haber sido el anterior. Queremos ganar. Es nuestro objetivo. Yo vivo para la victoria y me centro en Marruecos para ganar el partido”, proclamó. EFE