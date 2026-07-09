09 jul. 2026
Copa del Mundo

Mundial 2026: El partido de hoy y dónde ver en vivo

La Copa del Mundo 2026 arranca este jueves su fase de cuartos de final. Conocé la hora y en qué canal ver en vivo el partido de hoy jueves 9 de julio.

Julio 09, 2026 10:44 a. m. • 
Por Redacción D10
Francia Marruecos

Francia y Marruecos se encargan del primer juego de cuartos de final.

Foto: AFP

La antepenúltima fase de la Copa del Mundo, donde solo quedan ocho selecciones, comenzará a jugarse a partir de este jueves. Los cuartos de final se ponen en marcha con el compromiso que sostendrán Francia y Marruecos, en el Estadio Boston.

Jueves 9 de julio

17:00: Francia vs. Marruecos (Gen, trece y Unicanal)

Guía de canales

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Trece

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

Claro TV: Canal 22

Copaco IPTV: Canal 13

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: 27

Popu TV

Tigo Star: Canal 26

Personal Flow: Canal 21

Claro TV: 29

Copaco IPTV: Canal 16

Mundial FIFA 2026 Francia Marruecos
Redacción D10
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