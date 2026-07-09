Mundial 2026: El partido de hoy y dónde ver en vivo

La antepenúltima fase de la Copa del Mundo, donde solo quedan ocho selecciones, comenzará a jugarse a partir de este jueves. Los cuartos de final se ponen en marcha con el compromiso que sostendrán Francia y Marruecos, en el Estadio Boston.
Jueves 9 de julio
17:00: Francia vs. Marruecos (Gen, trece y Unicanal)
Guía de canales
GEN
Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
Tigo Satelital (DTH): Canal 12
Personal TV: Canal 12 o 51
Claro TV: Canal 16
Copaco IPTV: Canal 8
Trece
Tigo Star: Canal 10
Personal Flow: Canal 10
Claro TV: Canal 22
Copaco IPTV: Canal 13
Unicanal
Tigo Star: Canal 8
Personal TV: Canal 17 o 23
Claro TV: Canal 20
Copaco IPTV: 27
Popu TV
Tigo Star: Canal 26
Personal Flow: Canal 21
Claro TV: 29
Copaco IPTV: Canal 16