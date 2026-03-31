31 mar. 2026
Torneo Apertura

Sportivo Luqueño vs. Cerro Porteño: Paso a paso

En Itauguá chocan Luqueño y Cerro Porteño desde las 20:30 por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. Seguí paso a paso las incidencias del encuentro.

Marzo 31, 2026 05:39 p. m.
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Luqueño vs. Cerro Porteño juegan en el Luis Salinas.

Torneo Apertura Cerro Porteño Sportivo Luqueño
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