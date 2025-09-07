07 sept. 2025
Tenis

Sinner y Alcaraz, la batalla por el número 1 del mundo

La batalla por el número uno del mundo de la ATP vivirá este domingo su momento más decisivo en más de un año, con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz frente a frente en la final del Abierto de Estados Unidos a las 15:00.

Septiembre 07, 2025 11:42 a. m. • 
Por Redacción D10
Us Open

El US Open masculino se define este domingo.

Foto: Gentileza - US Open

Sinner, instalado en el número 1 desde hace 65 semanas, empezó el torneo con 11.480 puntos, defendiendo 2.000 como vigente campeón.

Alcaraz, que el año pasado no pasó de segunda ronda en Nueva York, tenía 9.590 puntos, defendiendo solo 50.

El ranking oficial no se actualizará hasta que concluya el torneo, pero Alcaraz llega a la final virtualmente en cabeza, con 10.840 puntos frente a los 10.780 de Sinner. El ganador esta tarde en Nueva York recibirá otros 700.

De este modo, Alcaraz ha superado ya por primera vez en su carrera los 10.000 puntos y podría llegar a 11.540 si se proclama campeón.

“El número uno es un objetivo bueno, pero en este torneo hemos intentado no darle mucha importancia”, dijo Alcaraz en rueda de prensa este viernes tras sellar su pase a la final.

“Esta final me va a recordar a la de 2022, jugarme un ‘Grand Slam’ y el numero 1, va a ser como un ‘flashback’”, añadió.

Sinner, por su parte, dijo que el número uno del mundo es algo que circunstancial, en lo que no está pensando para la final. “Hay un rival muy difícil al que enfrentar el domingo y eso será nuestro objetivo. No hablamos del ranking, eso va y viene”.

Sinner asaltó el número 1 del mundo en junio de 2024, superando a Novak Djokovic tras Roland Garros. El transalpino lleva 65 semanas seguidas en lo más alto del ranking, un tiempo meritorio, teniendo en cuenta además que pasó tres meses suspendido este 2025.

Alcaraz ha sido número 1 del mundo cuatro veces para un total de 36 semanas. El murciano se estrenó como el mejor del mundo en septiembre de 2022, tras conquistar en Nueva York su primer ‘Grand Slam’.

A lo largo de los siguientes 12 meses lo perdió y recuperó tres veces en una pugna con Djokovic, hasta cederlo definitivamente en septiembre de 2023.

Tenis Jannik Sinner Carlos Alcaraz US Open
Redacción D10
