26 feb. 2026
Copa Mundial

Sheinbaum reafirma que México será “sede” del Mundial tras respaldo de la FIFA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció este jueves a la FIFA por ratificar que México seguirá como sede del Mundial de Fútbol 2026, a la vez que remarcó que “México está de moda” y listo para recibir a visitantes nacionales e internacionales pese a la reciente ola de violencia desatada por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Febrero 26, 2026 12:44 p. m. • 
Por Redacción D10
Rueda de prensa diaria de Claudia Sheinbaum en México

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Foto: EFE

En su conferencia de prensa diaria, Sheinbaum expresó su agradecimiento al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, luego de que el miércoles declarara que no habrá cambios en las sedes previstas y que México mantiene su lugar como anfitrión del torneo.

La presidenta mencionó que su Gobierno ha estado en contacto con Infantino “explicándole que no hay ningún problema”, tras la jornada de violencia que se desató en México con el abatimiento del líder narcotraficante.

Ante la ola violenta, Sheinbaum recapituló que ayer el presidente de la FIFA confirmó que México sigue siendo sede del Mundial, junto con Estados Unidos y Canadá.

“La sede es México. Sus sedes son las que son y no hay ningún cambio”, enfatizó.

‘El Mencho’, uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, fue abatido el domingo durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco (oeste), lo que provocó una ola de violencia en casi todo el territorio mexicano.

La mandataria reiteró que México está preparado para recibir a millones de visitantes y aseguró que el Mundial 2026 será una oportunidad para mostrar al mundo la capacidad organizativa y hospitalidad del país.

“Decirle a todos los turistas nacionales e internacionales que pueden venir a México, que México está de moda, que el Mundial va a ser una gran celebración y que los estamos esperando con los brazos abiertos siempre”, aseguró.

Ciudad de México albergará el 11 de junio próximo el partido inaugural de la Copa del Mundo y tiene cuatro partidos más programados. Guadalajara y Monterrey (norte) serán sede de otros cuatro encuentros cada una.

Copa Mundial México Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Selección Paraguaya
Copa Mundial
Están definidos los horarios de los partidos de Paraguay
Ya están plenamente confirmados los horarios de los tres partidos de la Albirroja en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.
Diciembre 06, 2025 03:05 p. m.
FIFA World Cup 2026 Official Draw - Red Carpet Arrivals
Copa Mundial
¿Qué dijo Mauricio Pochettino, DT de Estados Unidos?
El seleccionador de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, rival de Paraguay, se refirió a lo que dejó el sorteo del Mundial 2026.
Diciembre 06, 2025 09:25 a. m.
6841e8d5a1c12.jpeg
Copa Mundial
Cómo clasificaron y cómo les va a los rivales ya conocidos de Paraguay
Estados Unidos y Australia, rivales de Paraguay en el Grupo D del Mundial 2026, tuvieron diferentes formas de clasificarse al torneo del año entrante, y también viven presentes distintos.
Diciembre 06, 2025 09:11 a. m.
 · 
Redacción D10
Estados Unidos Paraguay
Copa Mundial
Los rivales de Paraguay: El historial
¿Cuáles son los antecedentes de la Albirroja contra estas selecciones o posibles rivales, en cualquier tipo de competencia?
Diciembre 05, 2025 05:38 p. m.
 · 
Redacción D10
FIFA World Cup 2026 Final Draw
Copa Mundial
Así quedaron los 12 grupos del Mundial 2026
Ya están conformados los 12 grupos de la Copa del Mundo 2026.
Diciembre 05, 2025 04:22 p. m.
FBL-WC-2026-DRAW
Copa Mundial
Infantino: “El Mundial será el mayor evento que la humanidad ha visto y verá”
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró este viernes, que el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá será el mayor evento “que la humanidad ha visto y verá”.
Diciembre 05, 2025 02:32 p. m.
Carga Más