03 may. 2026
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Duerksen: “La mala suerte fue el responsable de este resultado”

El piloto paraguayo Joshua Duerksen cerró la segunda ronda de la F2 en Miami sumando puntos en ambas carreras, pero el corredor nacional no quedó conforme.

Mayo 03, 2026 04:31 p. m. • 
Por Redacción D10
Joshua Duerksen

Joshua Duerksen estuvo en el top 10 de la carrera principal.

Foto: Gentileza - Joshua Duerksen

En un fin de semana diferente a lo previsto, la Formula 2 hizo su debut en el circuito de Miami. Bajo condiciones cambiantes durante toda la fecha, Joshua Duerksen con su Invicta Racing culminó la carrera sprint en P5 y la principal de este domingo en P10 que le dio un punto.

La primera visita de la Formula 2 al circuito de Miami dejó un espectáculo deportivo increíble en pista. Con la inestabilidad climática como factor resaltante, Joshua se encontró en la segunda ronda del campeonato con mucha complejidad.

En la clasificación del viernes, un incidente al final impidió al paraguayo MBARETE realizar su último intento y le imposibilitó mejorar su posición de salida, quedando clasificado en P7 luego de la sesión.

Con esto, Joshua arrancó la carrera sprint del sábado desde P4 con la parrilla invertida. Peleando por el podio por momentos, el desgaste de las cubiertas se hizo notar hacia el final y Duerksen terminó cruzando la meta en P5.

Para este domingo, la lluvia causó el adelantamiento de la carrera principal, la cual Joshua arrancó desde P6, producto de una sanción a otro piloto.

Con una gran salida, estuvo peleando entre los primeros puestos hasta que un accidente causó un coche de seguridad, que distorsionó las estrategias de la carrera para todos y dejó a Duerksen en pista con una estrategia alternativa que no terminó dando resultado, dejando al paraguayo en P10 al cruzar la meta.

Tras su paso por la pista norteamericana, el corredor guaraní no quedó conforme con los resultados, especialmente con lo alcanzado en la carrera principal.

“No voy a mentir, sentía que la victoria era nuestra. Hoy, la mala suerte fue el responsable de este resultado. El equipo no tiene ninguna responsabilidad. Hicimos un gran trabajo en conjunto y eso se vio en pista, el auto y yo estábamos rápidos”, remarcó en sus redes sociales.

La siguiente fecha será del 22-24 de mayo, en el circuito de Montreal, Canadá.

Automovilismo Joshua Duerksen Miami
Redacción D10
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