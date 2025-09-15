15 sept. 2025
Fútbol Internacional

Semana de cuartos de final de Libertadores y Sudamericana

Se viene una semana cargada con partidazos por los cuartos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Mirá la imperdible agenda.

Septiembre 15, 2025 12:01 p. m.
atletico-mineiro-v-botafogo-final-copa-conmebol-libertadores-2024.jpg

La Copa Libertadores va entrando a su fase final.

MARCELO ENDELLI

No será una semana más. Entre el martes y jueves se disputarán los partidos de ida de los cuartos de final de los torneos de clubes más importantes del continente, la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana.

Varios paraguayos entrenarán en acción. En Libertadores, Gustavo Gómez comandará al Palmeiras ante el River Plate donde milita Matías Galarza.

Sao Paulo, con Damián Bobadilla, se las verá contra Liga de Quito, mientras que Santiago Arzamendia jugará en Estudiantes de La Plata ante Flamengo.

G0qo0P_XkAABhmf.jfif

En Copa Sudamericana, Lanús, con José Canale, medirá al Fluminense que tiene en sus filas a Rubén Lezcano, mientras que Junior Alonso, con Atlético Mineiro, enfrentará al Bolívar.

G0nTN6AXgAAxsJm.jfif

Copa Libertadores Copa Sudamericana Palmeiras
