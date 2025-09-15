Semana de cuartos de final de Libertadores y Sudamericana

No será una semana más. Entre el martes y jueves se disputarán los partidos de ida de los cuartos de final de los torneos de clubes más importantes del continente, la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana.

Varios paraguayos entrenarán en acción. En Libertadores, Gustavo Gómez comandará al Palmeiras ante el River Plate donde milita Matías Galarza.

Sao Paulo, con Damián Bobadilla, se las verá contra Liga de Quito, mientras que Santiago Arzamendia jugará en Estudiantes de La Plata ante Flamengo.

En Copa Sudamericana, Lanús, con José Canale, medirá al Fluminense que tiene en sus filas a Rubén Lezcano, mientras que Junior Alonso, con Atlético Mineiro, enfrentará al Bolívar.