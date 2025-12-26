26 dic. 2025
Fútbol Internacional

Luis de la Fuente, mejor seleccionador del mundo

El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha sido elegido por segundo año consecutivo como el mejor entrenador de selecciones masculinas del mundo según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).

Diciembre 26, 2025 03:22 p. m. • 
Por Redacción D10
Luis de la Fuente

Luis de la Fuente volvió a ganar este premio.

Foto: Gentileza - España

De la Fuente ha liderado el ranking de 2025 con 136 puntos, por delante del también español Roberto Martínez, actual técnico de Portugal, y del argentino Lionel Scaloni, ganador de este galardón en las ediciones de 2022 y 2023, informó la Federación Española de Fútbol (RFEF).

España, que ha cerrado 2025 como número uno de la clasificación de la FIFA, confirmó este año su clasificación para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá y superó la mejor marca histórica de imbatibilidad de selecciones al enlazar 31 partidos oficiales sin conocer la derrota.

El técnico de La Rioja (Haro, 1961) dirige a la selección española absoluta desde 2022 y al frente de ella se proclamó campeón de la Liga de Naciones en 2023 y de la Eurocopa 2024 de Alemania.

Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
copa.jpg
Fútbol Internacional
Olimpia y Cerro estarán presentes en torneo internacional
El torneo de verano conocido como “Serie Río de La Plata” contará con la participación de los dos grandes de nuestro fútbol y otros gigantes del continente.
Diciembre 25, 2025 11:28 a. m.
 · 
Redacción D10
united.jpg
Fútbol Internacional
Sin ‘Boxing Day’
El fútbol británico, tan aferrado a sus tradiciones, ha dejado de lado este año el clásico ‘Boxing Day’, una fiesta de este deporte que en esta ocasión ha esparcido los partidos previstos de su decimoctava jornada entre los tres días del fin de semana.
Diciembre 25, 2025 09:18 a. m.
 · 
Redacción D10
G88oDg4WAAIIo1V.jpg
Fútbol Internacional
Joao Felix, Coman y Cristiano alargan el pleno del Al Nassr
Un doblete del francés Kingsley Coman, el gol y el pase de gol de Joao Felix y la aportación de Cristiano Ronaldo, en modo asistente, alargaron el pleno en la fase de Grupos del Al Nassr que goleó al Al Zawraa iraquí (5-1), en la última jornada de la segunda competición continental asiática.
Diciembre 24, 2025 05:03 p. m.
 · 
Redacción D10
G83VmGjWwAAoXDG.jpg
Fútbol Internacional
Renan Lodi ficha por el Atlético Mineiro de Brasil
Atlético Mineiro anunció este miércoles un acuerdo para fichar al lateral izquierdo Renan Lodi, exjugador del Atlético de Madrid y quien se encontraba libre en el mercado.
Diciembre 24, 2025 04:12 p. m.
 · 
Redacción D10
G87BUlKWcAANEqn.jpg
Fútbol Internacional
Detenido el presidente del Fenerbahçe por supuesto uso de drogas
El presidente del club de fútbol y baloncesto del Fenerbahçe de Estambul, Sadettin Saran, fue detenido este miércoles bajo la acusación de consumo de drogas, informa el diario turco Hürriyet.
Diciembre 24, 2025 03:03 p. m.
 · 
Redacción D10
jaddd.jpg
Fútbol Internacional
Aplican “Fair Play financiero” en Ecuador
Clubes ecuatorianos no podrán inscribir a jugadores en 2026 sin respaldo financiero.
Diciembre 24, 2025 01:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más