27 dic. 2025
Fútbol Internacional

Cristiano Ronaldo, a 44 de los 1000 goles

Un doblete del portugués Cristiano Ronaldo proporcionó otra victoria, la décima en otros tantos partidos, al Al Nassr sobre el Al Okhdood en la Liga de Arabia Saudí.

Diciembre 27, 2025 03:53 p. m. • 
Por Redacción D10
cristiano ronaldo.jpg

Cristiano Ronaldo celebra un gol del Nassr.

Foto: Gentileza

Un doblete del portugués Cristiano Ronaldo proporcionó otra victoria, la décima en otros tantos partidos, al Al Nassr sobre el Al Okhdood en la Liga de Arabia Saudí y acercó al astro luso, a punto de cumplir 41 años, a cuarenta y cuatro goles de los 1000 que pretende y que hasta ahora nadie ha conseguido.

Cristiano Ronaldo sigue firme hacia su objetivo. No para de marcar el portugués que marcó a la media hora y en el añadido antes del descanso y también en la segunda parte un gol que fue invalidado.

Abrió el marcador el exjugador del Real Madrid en el 31, al anotar a puerta vacía, en boca de gol, un centro de Abdulelah Al Amri. El segundo fue en la última acción antes del intermedio cuando recibió un pase desde la derecha del croata Marcelo Brozovic que remató de tacón y superó otra vez al brasileño Samuel Portugal.

Lleva Cristiano 956 goles: 156 con la selección y 40 en lo que va de 2025 que le han erigido en el primer y hasta ahora único jugador en llegar a esta cifra en catorce años naturales distintos. En los diez que va de Liga de Arabia Saudí lleva doce dianas. Es el máximo anotador de la competición.

Su compatriota Joao Felix, en el tiempo añadido, redondeó el triunfo del Al Nassr que supera en cuatro goles al Al Hilal, segundo, y en cinco al Al Taawon. EFE

Fútbol Internacional Cristiano Ronaldo Al Nassr
Redacción D10
