Luqueño suma un punto con 10 hombres ante Rubio Ñu

Con el afán de conseguir puntos en el tramo final del Torneo Apertura, pensando en el promedio y después de una campaña muy por debajo de lo planeado, tanto Rubio Ñu como Sportivo Luqueño se midieron este sábado en Santísima Trinidad.

El encuentro arrancó bastante movido, con un posible penal a favor del cuadro visitante, pero el VAR actuó para corregir la decisión inicial del juez Derlis Benítez. El Auriazul parecía estar más cerca del primero ya que Franco Fragueda, a los 11’, evitó el gol de Jonathan Ramos.

Las cosas se le complicaron al Sportivo Luqueño a los 18’ por la expulsión de Axel Balbuena y en una de sus primeras acciones ofensivas, tras la ventaja numérica, el Albiverde acarició el tanto por intermedio de Lucas Montiel.

A pesar de jugar con 10 hombres, el cuadro visitante se las arregló para llegar hasta el área local haciendo que Franco Fragueda tenga un par de intervenciones. Obviamente que el elenco dueño de casa también llevó peligro con un taco de Ángel Cardozo Lucena que no encontró la portería.

Para el complemento, Rubio Ñu obligó al Sportivo Luqueño a refugiarse atrás e intentar de contragolpe. Fernando Martínez estrelló un balonazo en el travesaño a los 47’ y Alfredo Aguilar sumó un par de tapadas más.

La visita tuvo oxígeno con cada balón detenido que fabricó y a los 87’, un tiro libre al borde del área, a cargo de Giovanni Bogado, sacudió el travesaño local. El partido acabó con el 0-0, pero el susto se llevó la visita en la última jugada debido a que Ángel Cardozo Lucena convirtió, pero no subió al marcador por una posición adelantada.

El Sportivo Luqueño resistió con 10 hombres y sumó un punto frente a un Rubio Ñu que no supo aprovechar la ventaja numérica y quebrar la defensa auriazul.