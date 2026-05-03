02 may. 2026
Torneo Apertura

Cerro Porteño, obligado a ganar para estirar la definición

Cerro Porteño necesita de la victoria contra Recoleta para seguir con chances en el Torneo Apertura.

Mayo 02, 2026 10:08 p. m. • 
Por Redacción D10
Cecilio Domínguez Cerro Porteño vs Guaraní_66099000.jpg

Cecilio Domínguez, uno de los referentes del Ciclón.

Foto: Archivo

La emoción de la fecha 19 del Torneo Apertura 2026 continúa sin tregua. El estadio Arsenio Erico será el escenario de un duelo vibrante donde Recoleta FC buscará dar la sorpresa ante un Cerro Porteño que llega con la intención de llevarse los tres puntos a casa y seguir con chance matemática de poder lograr el bicampeonato.

Un horario poco habitual (09:30) para un partido de esta magnitud que exigirá máxima concentración desde el primer minuto. El Canario intentará hacerse fuerte en un campo que conoce bien, mientras que el Ciclón buscará imponer su jerarquía.

Es que el Ciclón sabe que Olimpia juega en simultáneo ante Ameliano a pocas cuadras (Defensores del Chaco), y la diferencia de ocho puntos podría mantenerse o ser menor en caso de un triunfo del Azulgrana y un tropiezo del Franjeado. Recordando que posteriormente quedan tres partidos para la culminación del campeonato.

Cerro pondrá en cancha todo su potencial para este juego a pesar de que tiene Libertadores en su agenda, entre semana.

Torneo Apertura Cerro Porteño Recoleta
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