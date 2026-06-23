Inglaterra se atasca y Ghana rescata un punto de oro

Las selecciones de Inglaterra y Ghana igualaron sin goles este lunes en el Estadio Boston, en un duelo correspondiente a la segunda fecha del Grupo L de la Copa Mundial 2026. El empate dejó la zona completamente abierta de cara a la última jornada.

El conjunto inglés, que venía de derrotar 4-2 a Croacia en su estreno, dominó la posesión y generó las ocasiones más claras, pero se encontró con una defensa africana bien plantada y sin fisuras. La oportunidad más peligrosa llegó en los minutos finales, cuando un cabezazo de Nico O’Reilly se estrelló en el travesaño y el rebote tampoco pudo ser aprovechado por Harry Kane.

Por su parte, Ghana volvió a mostrar orden táctico y disciplina defensiva, sumando un valioso punto que lo mantiene en la pelea por la clasificación. Las “Estrellas Negras” incluso inquietaron a Inglaterra en algunos contragolpes, aunque tampoco lograron romper el cero.

Con este resultado, ingleses y ghaneses lideran el Grupo L con cuatro unidades cada uno, por lo que los boletos a la siguiente ronda se definirán en la tercera y última fecha del grupo.