Junior Alonso: “Nosotros apuntamos a ganar”

A las puertas del crucial tercer compromiso de la Selección Paraguaya en la Copa del Mundo frente a Australia, el defensor Junior Alonso analizó las particularidades del conjunto oceánico y la estrategia que deberá desplegar la Albirroja.

Según el futbolista, el próximo adversario planteará un escenario distinto a los anteriores debido a que “tiene una disposición táctica diferente a los rivales anteriores, defensivamente son fuertes”. Ante esta estructura, Alonso destacó la versatilidad del plantel paraguayo, al cual definió como un equipo que busca constantemente adaptarse a las propuestas del rival de turno.

En cuanto al desarrollo del juego y el manejo del balón, el zaguero enfatizó que el cuerpo técnico y los jugadores consideran que Australia les cederá la iniciativa y les dará “un poco más la pelota”.

Para sacar provecho de esta situación, el defensor remarcó la importancia de mantener una absoluta concentración en la circulación, haciendo especial hincapié en “tener seguridad cuando tenemos la posesión de la pelota, para evitar pérdidas en el mediocampo que le puedan favorecer al rival”.

La premisa del combinado nacional es clara de cara al cierre de la fase de grupos: “Nosotros vamos a apuntar a ganar”.

El futbolista también pidió “pasar página” con respecto a la expulsión de Miguel Almirón contra Turquía: “Fue un error involuntario”. Valoró, por el contrario, la capacidad de reacción del equipo, rescatando como una gran ventaja el haber podido marcar rápidamente y mantener la portería en cero a pesar de las dificultades.

Finalmente, la antesala de este partido mundialista, reavivó las fibras más íntimas y los recuerdos de Alonso respecto a la rica historia de la Albirroja en el torneo más importante del planeta.

El defensor evocó con nostalgia el histórico certamen de Sudáfrica 2010, recordando que en aquella época todavía se encontraba asistiendo al colegio. El zaguero concluyó con orgullo: “Hoy me siento orgulloso de vestir la camiseta de la Selección”.