15 abr. 2026
Champions League

Se definen dos semifinalistas

La Champions League se prepara para una jornada de alta tensión este martes, con la definición de los primeros semifinalistas de la temporada 2025/26.

Abril 14, 2026 08:44 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRID

La vuelta. Esta tarde se juegan las revanchas de Atlético-Barcelona y Liverpool-PSG.

Foto: AFP

En el Estadio Riyadh Air Metropolitano, el Atlético de Madrid recibirá al FC Barcelona a las 16:00. El conjunto colchonero llega con una ventaja importante tras haberse impuesto 2-0 en el duelo de ida en el Camp Nou, obligando al equipo de Hansi Flick a buscar una remontada épica en la capital española para mantener vivo el sueño europeo.

En simultáneo, el mítico estadio de Anfield será el escenario de otro duelo de titanes: Liverpool vs. Paris Saint-Germain. El equipo francés parte como favorito para avanzar de ronda luego de su sólida victoria por 2-0 en el Parque de los Príncipes.

Sin embargo, los “Reds” apelarán a la mística de su localía para intentar revertir el marcador global frente a un PSG que busca, una vez más, consolidar su dominio en el continente y asegurar su boleto entre los cuatro mejores de Europa.

Mañana prosigue la competencia con la definición de las otras dos llaves restantes. Juegan Bayern-Real Madrid y Arsenal-Sporting de Lisboa. Alemanes e ingleses ganaron de visita, en la ida.

Champions League Fútbol Internacional
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