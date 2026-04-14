Se definen dos semifinalistas

En el Estadio Riyadh Air Metropolitano, el Atlético de Madrid recibirá al FC Barcelona a las 16:00. El conjunto colchonero llega con una ventaja importante tras haberse impuesto 2-0 en el duelo de ida en el Camp Nou, obligando al equipo de Hansi Flick a buscar una remontada épica en la capital española para mantener vivo el sueño europeo.

En simultáneo, el mítico estadio de Anfield será el escenario de otro duelo de titanes: Liverpool vs. Paris Saint-Germain. El equipo francés parte como favorito para avanzar de ronda luego de su sólida victoria por 2-0 en el Parque de los Príncipes.

Sin embargo, los “Reds” apelarán a la mística de su localía para intentar revertir el marcador global frente a un PSG que busca, una vez más, consolidar su dominio en el continente y asegurar su boleto entre los cuatro mejores de Europa.

Mañana prosigue la competencia con la definición de las otras dos llaves restantes. Juegan Bayern-Real Madrid y Arsenal-Sporting de Lisboa. Alemanes e ingleses ganaron de visita, en la ida.